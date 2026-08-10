Rafael Leão disputou a Copa do Mundo de 2026 por Portugal - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Rafael Leão disputou a Copa do Mundo de 2026 por PortugalVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 10/08/2026 12:15 | Atualizado 10/08/2026 12:21



Rafael Leão entrou na lista de jogadores fora dos planos do Milan para a temporada 2026/27. O atacante português, que recentemente disse que tinha o desejo de jogar pelo Flamengo no futuro , é um dos 14 nomes do elenco que são considerados negociáveis.

O técnico Ruben Amorim quer reduzir o elenco e definiu quem pode deixar o clube ainda nesta janela de transferências, segundo o canal italiano "Sportmediaset". E Rafael Leão foi um dos escolhidos por causa do desempenho na temporada passada, assim como pela chegada de Gonçalo Ramos, que estava no PSG.



O que disse Rafael Leão sobre o Flamengo



Ainda assim, o atacante português tem o desejo de permanecer no futebol europeu por enquanto. Uma das possibilidade é jogar na Turquia, já que o Fenerbahçe mostrou-se interessado em sua contratação.



Rafael Leão passou as férias no Brasil, onde chegou a treinar no Corinthians. Ele não escondeu que gostaria de ter a experiência de atuar no futebol brasileiro em algum momento da carreira.

"Um dia sim, talvez (jogaria no Brasil), porque me identifico muito com a cultura, com as pessoas, o tempo... No Rio só tem um (clube onde jogaria)", disse ao podcast 'Podpah'.

O jogador tem o costume de passar férias no Brasil e já tirou fotos com a camisa do Flamengo. Por isso, em outra entrevista, admitiu que gostaria de atuar pelo Rubro-Negro.



"Tenho uma admiração (pelo Flamengo) no sentido que tem um nome muito grande, mesmo lá na Europa. Passaram grandes jogadores, também tem uma história muito grande, além de ter uma influência enorme. Na televisão sempre ouvi falar do Flamengo. Inclusive estiveram agora em Portugal e deu para sentir a presença de muitos brasileiros que são torcedores. É um clube pelo qual tenho muito carinho e muita admiração", afirmou o português à ESPN, em julho.