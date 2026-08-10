Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo no duelo com o Vitória, pelo Campeonato BrasileiroDivulgação / Flamengo
“Como é bom estar de volta, em casa e vencendo! Obrigado nação, seguimos juntos! Glória a Deus sempre!”, celebrou o jogador, em publicação nas redes sociais.
O meio-campista havia se machucado no duelo entre Brasil e Japão, dia 29 de junho, pela segunda fase da Copa do Mundo. Desde então, estava afastado dos gramados.
Agora, o Flamengo terá de virar a chave para o mata-mata da Libertadores. Com Lucas Paquetá à disposição, o próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final.
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