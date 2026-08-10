Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo no duelo com o Vitória, pelo Campeonato BrasileiroDivulgação / Flamengo

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Theo Faria
Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Lucas Paquetá voltou a jogar pelo Flamengo no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no último domingo (9), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi acionado por Leonardo Jardim durante o segundo tempo, para a vaga de Arrascaeta.

“Como é bom estar de volta, em casa e vencendo! Obrigado nação, seguimos juntos! Glória a Deus sempre!”, celebrou o jogador, em publicação nas redes sociais.
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O meio-campista havia se machucado no duelo entre Brasil e Japão, dia 29 de junho, pela segunda fase da Copa do Mundo. Desde então, estava afastado dos gramados.

Agora, o Flamengo terá de virar a chave para o mata-mata da Libertadores. Com Lucas Paquetá à disposição, o próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final.

A publicação de Lucas Paquetá