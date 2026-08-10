Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo no duelo com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro - Divulgação / Flamengo

Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo no duelo com o Vitória, pelo Campeonato BrasileiroDivulgação / Flamengo

Publicado 10/08/2026 08:16

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O meio-campista havia se machucado no



Agora, o Flamengo terá de virar a chave para o mata-mata da Libertadores. Com Lucas Paquetá à disposição, o próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final. O meio-campista havia se machucado no duelo entre Brasil e Japão , dia 29 de junho, pela segunda fase da Copa do Mundo. Desde então, estava afastado dos gramados.Agora, o Flamengo terá de virar a chave para o mata-mata da Libertadores. Com Lucas Paquetá à disposição, o próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final.

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