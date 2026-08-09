Bruno Henrique comemora gol contra o Vitória - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique comemora gol contra o VitóriaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/08/2026 21:57





"Hoje a gente controlou muito o jogo no primeiro tempo, no segundo também. Acho que faltou concluir as jogadas que a gente teve oportunidade e acabamos não concluindo, mas graças a Deus fui feliz no meu primeiro toque na bola, acertei um belíssimo chute. Agora, é dar continuidade ao nosso trabalho, sabendo que temos que pensar em nós, não pensar lá na frente. O campeonato ainda é muito longo", disse. Rio — O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, comemorou o gol marcado na partida contra o Vitória, que o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 neste domingo (9), no Maracanã. O ídolo destacou que o Campeonato Brasileiro ainda é longo e falou da necessidade de dar a volta por cima, após atuações questionadas pela torcida."Hoje a gente controlou muito o jogo no primeiro tempo, no segundo também. Acho que faltou concluir as jogadas que a gente teve oportunidade e acabamos não concluindo, mas graças a Deus fui feliz no meu primeiro toque na bola, acertei um belíssimo chute. Agora, é dar continuidade ao nosso trabalho, sabendo que temos que pensar em nós, não pensar lá na frente. O campeonato ainda é muito longo", disse.

Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo chegou aos 42 pontos e diminuiu a distância do Palmeiras, que tem 48 pontos e empatou com o Internacional na rodada.

No fim do jogo, a torcida cantou que "quarta-feira é guerra", fazendo menção ao jogo contra o Cruzeiro, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Mineirão. Bruno Henrique ressaltou a qualidade do elenco e falou do confronto.



"Independente de tática, a gente tem que assumir a responsabilidade também, temos uma grande equipe, um grande elenco e a gente já deu a volta por cima nesses momentos. Então, a gente tem que saber lidar com esses momentos, mas como eu falei: é assumir a responsabilidade de todo mundo pra gente sonhar o nosso objetivo no final do ano."