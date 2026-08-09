Bruno Henrique comemora gol contra o VitóriaGilvan de Souza / Flamengo
"Hoje a gente controlou muito o jogo no primeiro tempo, no segundo também. Acho que faltou concluir as jogadas que a gente teve oportunidade e acabamos não concluindo, mas graças a Deus fui feliz no meu primeiro toque na bola, acertei um belíssimo chute. Agora, é dar continuidade ao nosso trabalho, sabendo que temos que pensar em nós, não pensar lá na frente. O campeonato ainda é muito longo", disse.
"Independente de tática, a gente tem que assumir a responsabilidade também, temos uma grande equipe, um grande elenco e a gente já deu a volta por cima nesses momentos. Então, a gente tem que saber lidar com esses momentos, mas como eu falei: é assumir a responsabilidade de todo mundo pra gente sonhar o nosso objetivo no final do ano."
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