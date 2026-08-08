Artur Jorge, técnico do Cruzeiro e ex-Botafogo - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Artur Jorge, técnico do Cruzeiro e ex-BotafogoGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 08/08/2026 19:50





Portanto, o clube mineiro realizou todas as cinco alterações permitidas pela Conmebol para a próxima fase. O regulamento ainda permite mudanças nas quartas de final e semifinal. A relação ainda deixou de fora Gabriel Pec, ex-Vasco, que também chegou ao time recentemente, O Cruzeiro, adversário do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores, realizou cinco trocas na lista de inscritos para o duelo contra o Rubro-Negro. Foram incluídos o lateral-esquerdo Gabriel Rojas, o volante Zé Lucas e os atacantes João Costa, Lucho Rodríguez e Wesley, todos contratados nesta janela de transferências.Portanto, o clube mineiro realizou todas as cinco alterações permitidas pela Conmebol para a próxima fase. O regulamento ainda permite mudanças nas quartas de final e semifinal. A relação ainda deixou de fora Gabriel Pec, ex-Vasco, que também chegou ao time recentemente, mas se lesionou gravemente em sua estreia

Além disso, o Cruzeiro, comandado pelo técnico ex-Botafogo Artur Jorge, retirou da lista dez atletas negociados nos últimos meses: o goleiro Matheus Cunha, os laterais Kaiki, Kauã Prates e William Fernando, os zagueiros Bruno Alves, Janderson e Kaiquy Luiz e os meio-campistas Christian, Japa, Murilo Rhikman e Walace.

Duelo decisivo na Libertadores

O primeiro jogo entre as equipes será na próxima quarta-feira (12), às 21h30, no Mineirão. A volta acontece na semana seguinte, em 19 de agosto, no Maracanã, também às 21h30.