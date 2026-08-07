De La Cruz em treino do Flamengo - Adriano Fontes

De La Cruz em treino do FlamengoAdriano Fontes

Publicado 07/08/2026 22:57

Rio - O Peñarol tentou, mas não conseguiu a contratação de Nico De La Cruz, do Flamengo , neste momento. O estafe do meio-campista uruguaio emitiu um comunicado na noite desta sexta-feira (7) para anunciar que a operação não pôde ser concretizada.

"Nós, da Faro Sports, representando Nicolás de la Cruz, expressamos nosso mais sincero agradecimento ao Club Atlético Peñarol pelo interesse, respeito e profissionalismo demonstrados para concretizar a contratação do nosso jogador", diz um trecho da nota.

"Ao mesmo tempo, destacamos especialmente os dirigentes Marcelo Solomita e Fernando Jacobo por seu esforço incansável, proximidade e qualidade humana em cada etapa deste processo de trabalho conjunto. No entanto, apesar da vontade e das incansáveis negociações realizadas por todas as partes, a operação não poderá ser concretizada neste momento", prossegue o estafe do atleta.

O Rubro-Negro oficializou a contratação de Nico De La Cruz no dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal. Na época, chegou como um presente aos torcedores, conforme a publicação do clube nas redes sociais

O Flamengo topou pagar 16 milhões de dólares à vista (quase R$ 77,8 milhões na cotação da época) para tirar o jogador do River Plate (ARG). O vínculo com o Rubro-Negro vai até o fim de 2028.