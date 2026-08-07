Luiz Henrique em ação pelo Zenit - Divulgação/Zenit

Luiz Henrique em ação pelo ZenitDivulgação/Zenit

Publicado 07/08/2026 14:32

Rio - O treinador do Zenit, Sergey Semak, abordou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7) a situação de Luiz Henrique. O ucraniano, naturalizado russo, minimizou a possibilidade de perder o atacante para o Flamengo, mas pediu que a situação seja resolvida rapidamente.

"Não há nada de concreto em relação ao Luiz Henrique. Qualquer jogador, em tese, pode sair se as condições forem adequadas. Se a proposta agradar ao clube e ao atleta, não há restrições. O mais importante para nós é que essas mudanças aconteçam com antecedência, e não no encerramento da janela", afirmou em entrevista coletiva.

A negociação entre as partes está travada. A oferta do clube carioca foi de 30 milhões de euros fixos e 5 milhões em variáveis (no total R$ 207 milhões). Porém, o Flamengo fazia o pagamento de forma parcelada. Os russos desejam que o valor seja depositado à vista.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique defendeu o Tricolor até o meio de 2022. Ele também passou por Betis, Botafogo e Zenit. Na última Copa do Mundo, o atacante fez parte da Seleção convocada por Ancelotti, tendo entrado em campo na partida contra o Marrocos.