José Boto segue de olho no mercado à procura de jogadores para reforçar o FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

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Hugo Perruso
O Flamengo tentou Thiago Almada, que foi jogar no argentino River Plate, e encontra dificuldade para acertar com Luiz Henrique nesta janela de transferências, mas os dois não são a única busca para o setor ofensivo. Em paralelo, a diretoria rubro-negra quer contratar um outro atacante para ser a sombra de Pedro.
Esse centroavante reserva é uma das grandes deficiências do elenco desde o ano passado, sem ainda uma solução. Bruno Henrique e Gonzalo Plata chegaram a ser testados, mas a função não é a ideal para os dois e o time continua sofrendo quando seu camisa 9 não está em campo.
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Ao contrário de contratações de impacto como Lucas Paquetá e de Luiz Henrique, se acertar, o Flamengo pensa em um perfil diferente para esse atacante. Segundo informação do jornalista Mauro Cezar Pereira, confirmada por O Dia, a busca é por um jogador mais jovem e com características diferentes de Pedro, com mais mobilidade.
Entre os nomes avaliados estão alguns jovens que atuam no futebol argentino. Inclusive, a viagem do diretor do Flamengo, José Boto, à Argentina também teve a ver com essa possibilidade de contratação.
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A ideia da diretoria é conseguir acertar com um jogador ainda nesta janela de transferências, mesmo que ele não chegue para jogar as oitavas de final da Libertadores. Afinal, o prazo acaba nesta sexta-feira (7) para a troca de jogadores na lista de inscritos para a próxima fase.
 