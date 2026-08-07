José Boto segue de olho no mercado à procura de jogadores para reforçar o Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

José Boto segue de olho no mercado à procura de jogadores para reforçar o FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/08/2026 14:07

Esse centroavante reserva é uma das grandes deficiências do elenco desde o ano passado, sem ainda uma solução. Bruno Henrique e Gonzalo Plata chegaram a ser testados, mas a função não é a ideal para os dois e o time continua sofrendo quando seu camisa 9 não está em campo.



Ao contrário de contratações de impacto como Lucas Paquetá e de Luiz Henrique, se acertar, o Flamengo pensa em um perfil diferente para esse atacante. Segundo informação do jornalista Mauro Cezar Pereira, confirmada por O Dia, a busca é por um jogador mais jovem e com características diferentes de Pedro, com mais mobilidade.



Entre os nomes avaliados estão alguns jovens que atuam no futebol argentino. Inclusive, a viagem do diretor do Flamengo, José Boto, à Argentina também teve a ver com essa possibilidade de contratação.



A ideia da diretoria é conseguir acertar com um jogador ainda nesta janela de transferências, mesmo que ele não chegue para jogar as oitavas de final da Libertadores. Afinal, o prazo acaba nesta sexta-feira (7) para a troca de jogadores na lista de inscritos para a próxima fase.