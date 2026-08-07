Luiz Henrique negocia com o Flamengo - Divulgação / Zenit

Luiz Henrique negocia com o FlamengoDivulgação / Zenit

Publicado 07/08/2026 12:50

Rio - A negociação do Flamengo com o Zenit, da Rússia pela contratação de Luiz Henrique, de 26 anos, está travada. De acordo com informações da "ESPN", o presidente Luiz Eduardo Baptista considerou a pedida do clube russo de pagamento à vista como uma "loucura" que o Rubro-Negro não pode fazer.

A oferta do clube carioca foi de 30 milhões de euros fixos e 5 milhões em variáveis (no total R$ 207 milhões). Porém, o Flamengo fazia o pagamento de forma parcelada. Os russos desejam que o valor seja depositado à vista.

O Flamengo observa Luiz Henrique desde o começo da temporada de 2024. Na ocasião, ele defendia o Real Betis e acabou sendo vendido para o Botafogo, fazendo história naquela temporada com o título da Libertadores e do Brasileiro.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique defendeu o Tricolor até o meio de 2022. Ele também passou por Betis, Botafogo e Zenit. Na última Copa do Mundo, o atacante fez parte da Seleção convocada por Ancelotti, tendo entrado em campo na partida contra o Marrocos.