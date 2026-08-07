Luiz Henrique em ação pelo Zenit - Divulgação/Zenit

Luiz Henrique em ação pelo ZenitDivulgação/Zenit

Publicado 07/08/2026 20:45 | Atualizado 07/08/2026 20:53

Rio - O estafe do atacante Luiz Henrique, do Zenit, anunciou na noite desta sexta-feira (7) que as negociações com o Flamengo estão encerradas. Segundo o comunicado, as partes não chegaram a um acordo neste momento por causa de "uma série de acontecimentos que dificultaram o negócio".

"O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a um acordo neste momento".

O Flamengo também tentou a contratação Luiz Henrique em 2024. Ele defendia o Real Betis, da Espanha, mas foi vendido para o Botafogo. Com a camisa do Glorioso naquele ano, fez história ao conquistar o Brasileirão e a Libertadores como um dos protagonistas do time.

Em janeiro de 2025, o atacante foi anunciado como reforço do Zenit (RUS), onde está desde então.