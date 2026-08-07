Luiz Henrique em ação pelo ZenitDivulgação/Zenit

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João Alexandre Borges
Rio - O estafe do atacante Luiz Henrique, do Zenit, anunciou na noite desta sexta-feira (7) que as negociações com o Flamengo estão encerradas. Segundo o comunicado, as partes não chegaram a um acordo neste momento por causa de "uma série de acontecimentos que dificultaram o negócio".
"O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a um acordo neste momento".
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O Flamengo também tentou a contratação Luiz Henrique em 2024. Ele defendia o Real Betis, da Espanha, mas foi vendido para o Botafogo. Com a camisa do Glorioso naquele ano, fez história ao conquistar o Brasileirão e a Libertadores como um dos protagonistas do time. 
Em janeiro de 2025, o atacante foi anunciado como reforço do Zenit (RUS), onde está desde então.
Mais cedo nesta sexta-feira (7), veio à tona a notícia de que a negociação do Flamengo com o clube russo pela contratação de Luiz Henrique estava travada.