Sede da Gávea Divulgação
Flamengo apresenta nova estratégia de marca e negócios para o mercado
Rubro-Negro tem como objetivo expandir jogo comercial e segue clubes como Real Madrid e Barcelona como exemplos
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Flamengo rejeita oferta e encerra negociação por Lorran
Jogador, de 20 anos, estava negociando com clube espanhol; Rubro-Negro recebeu consultas do exterior e rejeitou vender alguns atletas
Volante tem rescisão com o Flamengo publicada no BID
Rubro-Negro acertou a saída do jogador para o Alverca, de Portugal; os clubes fizeram uma parceria na divisão dos direitos econômicos
Ex-Flamengo anota golaço por novo clube e leva torcedores ao delírio
Jogador, de 25 anos, foi campeão da Libertadores no Rubro-Negro em 2022 e atualmente defende clube do futebol da Inglaterra
Treinador do Zenit pede que 'novela Luiz Henrique' seja resolvida logo
Revelado pelo Fluminense, atacante, de 26 anos, disputou a última Copa do Mundo e poderá custar cerca de R$ 207 milhões ao Rubro-Negro
Além de Luiz Henrique, Flamengo está em busca de outro atacante
Diretoria do Rubro-Negro está de olho no mercado argentino para tentar encontrar uma opção ofensiva para o elenco de 2026
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