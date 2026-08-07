Sede da Gávea - Divulgação

Sede da Gávea Divulgação

Publicado 07/08/2026 18:30

Rio - O Flamengo apresentou, nesta sexta-feira (7), na Gávea, a nova estratégia de marca e negócios para aumentar o alcance no mercado global. O objetivo é expandir seu jogo comercial e replicar o efeito global que gigantes esportivos como Real Madrid e Barcelona têm conseguido internacionalmente.

O conceito é baseado no "Sportainment", que mistura esporte e entretenimento, e amplia a relação do clube com a torcida por meio do conteúdo. O projeto foi apresentado pela diretora de comunicação do Flamengo, Flávia da Justa, e contou com a parceria da agência AnaCouto, referência em branding na América Latina.

"O Flamengo é uma das maiores marcas do Brasil e possui uma conexão única com sua torcida. Nosso desafio foi estruturar essa grandeza em um modelo integrado de marca e negócios, colocando o torcedor no centro de todas as decisões e preparando o clube para novas oportunidades de crescimento", disse Flávia.

O Flamengo iniciou a implementação com quatro projetos apresentados. O primeiro deles é o Hub Digital, que centraliza no portal do clube os serviços de conteúdo e a loja oficial em sua etapa inicial. A proposta, no entanto, visa conectar todas as outras plataformas digitais neste ambiente.

A segunda iniciativa é a criação da URU.HUB, dedicada à gestão da produção de mídia e conteúdo. A ideia é fortalecer a criação de conteúdos próprios, expandindo a distribuição e atuando como fornecedor de conteúdo para plataformas de terceiros, deixando de licenciar produtos para ser co-produtor.

Durante a apresentação, a diretora destacou a força comercial do Flamengo. O clube é o 15º time mais seguido do mundo nas redes sociais com mais de 90 milhões de seguidores e tem um faturamento de R$ 2,1 bilhões em receita, sendo o maior das Américas.

