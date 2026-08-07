Rayan Lucas, em amistoso contra o Lausanne - Gilvan de Souza / Flamengo

Rayan Lucas, em amistoso contra o LausanneGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/08/2026 16:20 | Atualizado 07/08/2026 17:08

Os dois clubes fizeram uma parceria na divisão dos direitos econômicos. Dessa forma, o Flamengo não receberá uma contrapartida financeira.

Rescisão de Rayan Lucas com o Flamengo foi publicada no BID Reprodução / CBF

Recentemente, o Athletic, de Minas Gerais, havia feito proposta de empréstimo por Rayan Lucas. O Flamengo até aceitou, mas os empresários do atleta recusaram, pois sabiam do interesse do Alverca e que o clube português mandaria a proposta, o que aconteceu.

Rayan Lucas é cria da base do Flamengo e conquistou títulos, como a Libertadores Sub-20 em 2024 e 2025, além da Copa Intercontinental da categoria, em 2024. Ele é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu. Recentemente, teve passagem pelo Sporting (POR).