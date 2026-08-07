Rayan Lucas, em amistoso contra o LausanneGilvan de Souza / Flamengo

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João Alexandre Borges
Rio - A rescisão de Rayan Lucas, de 21 anos, com o Flamengo foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) nesta sexta-feira (7). O Rubro-Negro acertou a saída do volante para o Alverca, que disputa a primeira divisão portuguesa.
Os dois clubes fizeram uma parceria na divisão dos direitos econômicos. Dessa forma, o Flamengo não receberá uma contrapartida financeira.
Rescisão de Rayan Lucas com o Flamengo foi publicada no BID - Reprodução / CBF
Rescisão de Rayan Lucas com o Flamengo foi publicada no BIDReprodução / CBF
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Recentemente, o Athletic, de Minas Gerais, havia feito proposta de empréstimo por Rayan Lucas. O Flamengo até aceitou, mas os empresários do atleta recusaram, pois sabiam do interesse do Alverca e que o clube português mandaria a proposta, o que aconteceu.
Rayan Lucas é cria da base do Flamengo e conquistou títulos, como a Libertadores Sub-20 em 2024 e 2025, além da Copa Intercontinental da categoria, em 2024. Ele é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu. Recentemente, teve passagem pelo Sporting (POR).
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Rayan Lucas, em amistoso contra o Lausanne
Rescisão de Rayan Lucas com o Flamengo foi publicada no BID