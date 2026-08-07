Lorran em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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Pedro Logato
Rio - O Flamengo recusou a proposta do Granada, da Espanha, pelo meia-atacante Lorran, de 20 anos. De acordo com informações da "ESPN", o Rubro-Negro encerrou, inclusive, a negociação porque não ficou satisfeito com os valores apresentados pelo clube do Velho Continente. 
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Desde que voltou de sua passagem por empréstimo pelo Pisa, da Itália, Lorran foi reintegrado pelo técnico Leonardo Jardim e vem sendo aproveitado. O jovem esteve em campo nos duelos contra São Paulo e Chapecoense, pelo Brasileirão, e chegou até a fazer gol contra os catarinenses.
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Apesar da recusa da oferta espanhola, o Flamengo continua entendendo que Lorran segue sendo um nome "negociável" para fazer caixa, mas não pretende se livrar do jovem por valores baixos.
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Considerado uma das maiores revelações da base do Flamengo, o jovem se profissionalizou em 2023 e teve no ano seguinte seu período com mais jogos no Rubro-Negro. Ele entrou em campo em 27 partidas, anotou um gol e deu três assistências.