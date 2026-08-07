Lorran em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Lorran em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 07/08/2026 18:20 | Atualizado 07/08/2026 19:02

Desde que voltou de sua passagem por empréstimo pelo Pisa, da Itália, Lorran foi reintegrado pelo técnico Leonardo Jardim e vem sendo aproveitado. O jovem esteve em campo nos duelos contra São Paulo e Chapecoense, pelo Brasileirão, e chegou até a fazer gol contra os catarinenses.

Apesar da recusa da oferta espanhola, o Flamengo continua entendendo que Lorran segue sendo um nome "negociável" para fazer caixa, mas não pretende se livrar do jovem por valores baixos.

Considerado uma das maiores revelações da base do Flamengo, o jovem se profissionalizou em 2023 e teve no ano seguinte seu período com mais jogos no Rubro-Negro. Ele entrou em campo em 27 partidas, anotou um gol e deu três assistências.