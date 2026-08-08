Ryan Roberto deixou o Flamengo para se juntar ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia - Divulgação/ X @LibertadoresU20

Ryan Roberto deixou o Flamengo para se juntar ao Shakhtar Donetsk, da UcrâniaDivulgação/ X @LibertadoresU20

Publicado 08/08/2026 18:51

Rio - Revelação da base do Flamengo, o jovem Ryan Roberto deixou o clube carioca em junho deste ano de maneira polêmica. Com as negociações para sua venda ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em curso, o ponta de 18 anos foi acusado de fazer exigências financeiras ao Rubro-Negro para renovar seu contrato.

Hoje jogador do clube ucraniano, em transferência que rendeu 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) ao Mais Querido, o atacante desmentiu as críticas recebidas e explicou os motivos de sua saída. Na fala, a jóia ainda cutucou o time carioca sobre a falta de oportunidades para jovens da base.

"Em nenhum momento a gente sentou com o Flamengo e exigiu nada. É mentira, não teve nada disso. Nem eu e nem minha família exigimos salário ou alguma coisa a mais do Flamengo. Saíram algumas coisas que eu tinha exigido jogar no profissional, que garantisse isso no meu contrato, mas isso não chegou a acontecer", disse Ryan Roberto, em entrevista à "ESPN".

"Após a Libertadores (sub-20), eu sentei com meu staff e manifestei minha vontade de sair, porque senti que não ia ter tantas oportunidades. A gente vê aí como funciona o Flamengo, é muito difícil eles darem oportunidade para os jovens. Tive propostas de clubes da Europa, que era o meu sonho e, quando eu soube desta possibilidade, fiquei bastante empolgado", completou.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti