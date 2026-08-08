Ryan Roberto deixou o Flamengo para se juntar ao Shakhtar Donetsk, da UcrâniaDivulgação/ X @LibertadoresU20
Joia desmente acusações sobre saída do Flamengo: 'Não teve nada disso'
Atacante Ryan Roberto, de 18 anos, foi acusado de fazer exigências para seguir no Rubro-Negro, antes de sua ida à Europa
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Sem Almada e Luiz Henrique, Flamengo aposta em 'reforço caseiro'
Rubro-Negro terá retorno de Lucas Paquetá para tentar se recuperar de momento ruim e voltar a vencer em sequência decisiva na temporada
Negociação com o Peñarol não avança, e De La Cruz segue no Flamengo
Estafe do jogador emitiu um comunicado nesta sexta-feira (7) para informar que 'a operação não poderá ser concretizada neste momento'
Estafe de Luiz Henrique diz que negociações com o Fla estão encerradas
Segundo o comunicado, não houve acordo neste momento por causa de 'uma série de acontecimentos que dificultaram o negócio'
Flamengo apresenta nova estratégia de marca e negócios para o mercado
Rubro-Negro tem como objetivo expandir jogo comercial e segue clubes como Real Madrid e Barcelona como exemplos
Flamengo rejeita oferta e encerra negociação por Lorran
Jogador, de 20 anos, estava conversando com clube espanhol; Rubro-Negro recebeu consultas do exterior e recusou-se a vender alguns atletas
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