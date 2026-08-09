Alex Luna em campo pelo Instituto Cordoba - Divulgação / Instituto Cordoba

Alex Luna em campo pelo Instituto CordobaDivulgação / Instituto Cordoba

Publicado 09/08/2026 13:50

Rio - O Flamengo não conseguiu efetuar a contratação de Thiago Almada e de Luiz Henrique , porém, o clube carioca segue de olho no mercado. A imprensa argentina tem ventilado que o meia Alex Luna, de 22 anos, que defende o Instituto Córdoba. O jovem confirmou que recebeu um contato do Rubro-Negro.

"Há uns dias chamaram o meu representante, vamos ver o que acontece", afirmou depois da vitória da sua equipe sobre o Gimnasia de Mendoza, pelo Campeonato Argentino.

Alex Luna é considerado uma das grandes promessas do futebol argentino. Ele teve passagens pelas seleções de base. O jovem ainda não recebeu oportunidades na equipe principal tricampeã mundial.

O Instituto Córdoba é o terceiro clube de Alex Luna. Antes, o jovem passou por Atlético Rafaela e Independiente. Na atual temporada, o meia entrou em campo em 21 partidas, anotou sete gols e deu uma assistência.