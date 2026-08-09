Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Alguns desfalques foram confirmados pelo clube. O lateral-esquerdo Alex Sandro sentiu dores na panturrilha direita durante a semana, enquanto Vitão teve dores na coxa direita durante o treinamento desta sexta-feira (7). Ambos seguem em tratamento.
Além deles, Everton Cebolinha está gripado, enquanto Luiz Araújo entra na fase final de recuperação de sua lesão no joelho e já participa de atividades em campo.
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Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Varela, Johnny, Léo Ortiz e Léo Pereira;
Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran e Saúl;
Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
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