Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Gabriel Salotti
Rio — O Flamengo divulgou os relacionados para o jogo contra o Vitória, que será neste domingo (9), às 19h30, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca conquistar os três pontos em um momento de pressão na temporada.

Alguns desfalques foram confirmados pelo clube. O lateral-esquerdo Alex Sandro sentiu dores na panturrilha direita durante a semana, enquanto Vitão teve dores na coxa direita durante o treinamento desta sexta-feira (7). Ambos seguem em tratamento.

Além deles, Everton Cebolinha está gripado, enquanto Luiz Araújo entra na fase final de recuperação de sua lesão no joelho e já participa de atividades em campo.
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Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;
Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Varela, Johnny, Léo Ortiz e Léo Pereira;
Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran e Saúl;
Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.