Ayrton Lucas em ação pelo Flamengo diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro - Adriano Fontes / Flamengo

Ayrton Lucas em ação pelo Flamengo diante do Vitória, pelo Campeonato BrasileiroAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 10/08/2026 10:22

“Eu já passei por tudo no Flamengo. Acho que a parte mental é a mais importante do atleta. Então, trabalho principalmente isso. Quando você erra uma vez, se não tem um psicológico bom, afeta o jogo todo”, disse o jogador, na zona mista.“Estou me preparando bem, principalmente psicologicamente, para tentar esquecer (algumas críticas) e seguir em frente. Sei o quanto posso ajudar a equipe”, complementou.Ele ganhou elogios do técnico Leonardo Jardim depois do confronto: “Fez um grande jogo, tem qualidades para jogar um futebol de alto nível. É rápido, bom tecnicamente, tem bom jogo aéreo. Às vezes não vinha tão bem. Queria ver mais vezes esse Ayrton Lucas, que pode nos ajudar muito no que são os nossos objetivos”.