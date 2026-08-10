Ayrton Lucas em ação pelo Flamengo diante do Vitória, pelo Campeonato BrasileiroAdriano Fontes / Flamengo
“Eu já passei por tudo no Flamengo. Acho que a parte mental é a mais importante do atleta. Então, trabalho principalmente isso. Quando você erra uma vez, se não tem um psicológico bom, afeta o jogo todo”, disse o jogador, na zona mista.
“Estou me preparando bem, principalmente psicologicamente, para tentar esquecer (algumas críticas) e seguir em frente. Sei o quanto posso ajudar a equipe”, complementou.
Ele ganhou elogios do técnico Leonardo Jardim depois do confronto: “Fez um grande jogo, tem qualidades para jogar um futebol de alto nível. É rápido, bom tecnicamente, tem bom jogo aéreo. Às vezes não vinha tão bem. Queria ver mais vezes esse Ayrton Lucas, que pode nos ajudar muito no que são os nossos objetivos”.
Agora, o Flamengo vira a chave para a Libertadores. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida das oitavas de final.
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