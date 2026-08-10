Ayrton Lucas em ação pelo Flamengo diante do Vitória, pelo Campeonato BrasileiroAdriano Fontes / Flamengo

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Theo Faria
Lateral-esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas contou como faz para lidar com as críticas dos torcedores. O defensor, que foi titular e teve boa atuação no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no último domingo (9), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, destacou a importância do trabalho mental para seguir de cabeça erguida.
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“Eu já passei por tudo no Flamengo. Acho que a parte mental é a mais importante do atleta. Então, trabalho principalmente isso. Quando você erra uma vez, se não tem um psicológico bom, afeta o jogo todo”, disse o jogador, na zona mista.

“Estou me preparando bem, principalmente psicologicamente, para tentar esquecer (algumas críticas) e seguir em frente. Sei o quanto posso ajudar a equipe”, complementou.

Ele ganhou elogios do técnico Leonardo Jardim depois do confronto: “Fez um grande jogo, tem qualidades para jogar um futebol de alto nível. É rápido, bom tecnicamente, tem bom jogo aéreo. Às vezes não vinha tão bem. Queria ver mais vezes esse Ayrton Lucas, que pode nos ajudar muito no que são os nossos objetivos”.
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Agora, o Flamengo vira a chave para a Libertadores. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida das oitavas de final.