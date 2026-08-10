Pulgar comemora gol marcado contra o Vitória - Gilvan de Souza / Flamengo

Pulgar comemora gol marcado contra o VitóriaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/08/2026 11:36





O chileno já havia balançado as redes outras duas vezes no início do ano. Contra o próprio Vitória, no primeiro turno do Brasileirão, em 10 de fevereiro, ele também marcou arriscando de longe, na gaveta. Cinco dias depois, no clássico com o Botafogo, nas quartas de final do Campeonato Carioca, ele fez de cabeça. Rio — O volante Erick Pulgar, do Flamengo, acertou um grande chute no triunfo do Rubro-Negro por 2 a 0 sobre o Vitória , neste domingo (9). Esse foi o seu terceiro gol pelo clube em 2026 e, com isso, o meia consolida sua temporada mais artilheira desde que chegou ao Mais Querido, na metade de 2022.O chileno já havia balançado as redes outras duas vezes no início do ano. Contra o próprio Vitória, no primeiro turno do Brasileirão, em 10 de fevereiro, ele também marcou arriscando de longe, na gaveta. Cinco dias depois, no clássico com o Botafogo, nas quartas de final do Campeonato Carioca, ele fez de cabeça.

Pulgar não marcou gols em 2022, ano de sua chegada. Em 2023, chegou a dois gols. No ano seguinte, passou em branco novamente, e em 2025, balançou as redes uma vez. O volante, conhecido pela sua marcação intensa, também surge ocasionalmente como uma arma no ataque.



O Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira (12) para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.