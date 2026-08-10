Troféu da Libertadores: Flamengo e Fluminense ainda estão na disputa pelo título em 2026Vítor Silva/Botafogo

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Hugo Perruso
A Libertadores de 2026 está de volta com a disputa das oitavas de final. Sem jogos na principal competição continental desde o fim de maio, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e Mirassol voltam a campo em busca de uma vaga nas quartas.

Fluminense na terça

O primeiro brasileiro a jogar é o Fluminense, que na terça-feira (11) terá o reencontro com o Independiente Rivadávia. Os dois se enfrentaram duas vezes na fase de grupos e os argentinos levaram a melhor, com vitória no Maracanã e empate em casa.
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No mesmo dia, Estudiantes (Argentina) x Universidad Católica (Chile) e Tolima (Colômbia) x Independiente de Valle (Equador) também se enfrentam.
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Flamengo na quarta

Já na quarta-feira (12) haverá o principal confronto das oitavas de final: Cruzeiro x Flamengo, no Mineirão. O clássico brasileiro tem o Rubro-Negro tentando se recuperar na temporada, enquanto a Raposa está em alta.
O Palmeiras também joga, contra o Cerro Porteño (Paraguai), em São Paulo, e o Platense (Argentina) recebe o Coquimbo Unido (Chile).
A ida das oitavas de final da Libertadores terá o complemento na quinta-feira (13), com o Mirassol recebendo a LDU (Equador) e o Corinthians indo à Argentina enfrentar o Rosario Central.
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Horários e onde assistir aos jogos de ida

Terça-feira (11/8)
- 19h - Fluminense x Independiente Rivadavia - Maracanã (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Estudiantes x Universidad Católica - UNO (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Tolima x Independiente del Valle - Manuel Murillo Toro (Paramount)

Quarta-feira (12/8)
- 19h - Palmeiras x Cerro Porteño - Allianz Parque (Paramount)
- 19h - Platense x Coquimbo Unido - Ciudad de Vicente López (Paramount)
- 21h30 - Cruzeiro x Flamengo - Mineirão (Globo, ge tv e Paramount)

Quinta-feira (13/8)
- 19h - Mirassol x LDU - Local a definir (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Rosario Central x Corinthians - Gigante de Arroyito (ESPN/Disney+)

Quando serão os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores

Terça-feira (18/8)
- 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense - Malvinas Argentinas (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes - Claro Arena (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Independiente del Valle x Tolima - Local a definir (Paramount)

Quarta-feira (19/8)
- 19h - Cerro Porteño x Palmeiras - La Nueva Olla (Paramount)
- 19h - Coquimbo Unido x Platense - Local a definir (Paramount)
- 21h30 - Flamengo x Cruzeiro - Maracanã (Globo, ge tv e Paramount)

Quinta-feira (20/8)
- 19h - LDU x Mirassol - Rodrigo Paz Delgado (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Corinthians x Rosario Central - Neo Química Arena (ESPN/Disney+)