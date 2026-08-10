Troféu da Libertadores: Flamengo e Fluminense ainda estão na disputa pelo título em 2026Vítor Silva/Botafogo
Fluminense na terça
Flamengo na quarta
Horários e onde assistir aos jogos de ida
- 19h - Fluminense x Independiente Rivadavia - Maracanã (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Estudiantes x Universidad Católica - UNO (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Tolima x Independiente del Valle - Manuel Murillo Toro (Paramount)
Quarta-feira (12/8)
- 19h - Palmeiras x Cerro Porteño - Allianz Parque (Paramount)
- 19h - Platense x Coquimbo Unido - Ciudad de Vicente López (Paramount)
- 21h30 - Cruzeiro x Flamengo - Mineirão (Globo, ge tv e Paramount)
Quinta-feira (13/8)
- 19h - Mirassol x LDU - Local a definir (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Rosario Central x Corinthians - Gigante de Arroyito (ESPN/Disney+)
Quando serão os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores
- 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense - Malvinas Argentinas (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes - Claro Arena (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Independiente del Valle x Tolima - Local a definir (Paramount)
Quarta-feira (19/8)
- 19h - Cerro Porteño x Palmeiras - La Nueva Olla (Paramount)
- 19h - Coquimbo Unido x Platense - Local a definir (Paramount)
- 21h30 - Flamengo x Cruzeiro - Maracanã (Globo, ge tv e Paramount)
Quinta-feira (20/8)
- 19h - LDU x Mirassol - Rodrigo Paz Delgado (ESPN/Disney+)
- 21h30 - Corinthians x Rosario Central - Neo Química Arena (ESPN/Disney+)
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