Thiago Silva em treino ao lado de companheiros - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva em treino ao lado de companheiros Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/08/2026 11:47

Rio - O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, participou do treinamento do Fluminense, ao lado dos companheiros de equipe neste domingo (9) e poderá ser surpresa na relação de Luis Zubeldía para a partida desta terça-feira (11), contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.

O defensor sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita no empate sem gols contra o Bahia no último dia (30). A previsão inicial era que o zagueiro ficasse duas semanas sem entrar em campo. Porém, apesar da idade avançada, Thiago Silva se recuperou de forma mais rápida.

O Fluminense enfrenta um momento delicado no setor da defesa. Freytes e Millán serão desfalques na partida. O Tricolor tem disponível: Ignácio, Jemmes e Igor Rabelo. Thiago Silva poderá se juntar a eles. A tendência, no entanto, é que o veterano, se for relacionado, não comece jogando.

Thiago Silva foi um dos dois reforços do Fluminense para o segundo semestre. Ele entrou em campo contra o Grêmio, em Porto Alegre, e jogou pouco mais de 20 minutos contra o Bahia, no Maracanã, e acabou sofrendo uma lesão.