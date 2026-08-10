Thiago Silva em treino ao lado de companheiros Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Thiago Silva treina com companheiros e pode ser surpresa nesta terça
Zagueiro, de 41 anos, tem chances de ser relacionado para partida contra o Rivadavia pelas oitavas de final da Libertadores
Jovem zagueiro está de saída do Fluminense e reforçará clube português
Rodrigo já está na Europa e assinará contrato válido por quatro temporadas com o Rio Ave; Tricolor manterá 20% dos direitos do atleta
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Em meio a má fase do ataque tricolor, atacante argentino pode ganhar oportunidades e virar solução dos problemas
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