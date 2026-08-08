Ignácio comemora gol pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Ignácio comemora gol pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 08/08/2026 23:21 | Atualizado 08/08/2026 23:48





"Um jogo extremamente difícil aqui, sabíamos da força do Botafogo jogando aqui no Nilton Santos, mas o que fica é a entrega do grupo. A eliminação da Copa do Brasil é dolorida pra gente, pros torcedores, pro clube, mas a gente tem que virar a página, continuar trabalhando, buscando evoluir, porque tem o Brasileirão pela frente e a Libertadores também", disse, ao 'SporTV'. Rio — O zagueiro Ignácio, autor do gol de empate do Fluminense contra o Botafogo neste sábado (8), no estádio Nilton Santos, comentou sobre a dificuldade da partida. Em entrevista após o jogo, ele analisou o duelo, que terminou em 1 a 1, e falou da eliminação da Copa do Brasil."Um jogo extremamente difícil aqui, sabíamos da força do Botafogo jogando aqui no Nilton Santos, mas o que fica é a entrega do grupo. A eliminação da Copa do Brasil é dolorida pra gente, pros torcedores, pro clube, mas a gente tem que virar a página, continuar trabalhando, buscando evoluir, porque tem o Brasileirão pela frente e a Libertadores também", disse, ao 'SporTV'.

Esta foi a segunda vez do defensor balançando as redes desde que o futebol brasileiro retornou da Copa do Mundo.



Ignácio ainda citou que o gol também é mérito do auxiliar Carlos Groezo, que promove os treinos de bola parada do Tricolor. "Era algo que a gente vinha trabalhando bastante, vinha sofrendo muito defensivamente, mas creio que estamos ajustando bem e os gols estão saindo também, fruto de muito trabalho por todo o clube", ressaltou.

Jogo decisivo na Libertadores

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Independiente Rivadavia, da Argentina, na próxima terça-feira (11), às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.