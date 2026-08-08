Ignácio comemora gol pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense
"Um jogo extremamente difícil aqui, sabíamos da força do Botafogo jogando aqui no Nilton Santos, mas o que fica é a entrega do grupo. A eliminação da Copa do Brasil é dolorida pra gente, pros torcedores, pro clube, mas a gente tem que virar a página, continuar trabalhando, buscando evoluir, porque tem o Brasileirão pela frente e a Libertadores também", disse, ao 'SporTV'.
Ignácio ainda citou que o gol também é mérito do auxiliar Carlos Groezo, que promove os treinos de bola parada do Tricolor. "Era algo que a gente vinha trabalhando bastante, vinha sofrendo muito defensivamente, mas creio que estamos ajustando bem e os gols estão saindo também, fruto de muito trabalho por todo o clube", ressaltou.
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