John Kennedy em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Fluminense confirma lesão de John Kennedy, que passará por cirurgia
Tricolor anunciou que ele 'já faz reabilitação pré-operatória'; atacante machucou o joelho durante o segundo tempo do jogo contra o Vasco
Fred estreia à frente do time sub-20 do Fluminense neste sábado
Moleques de Xerém vão medir forças com o Nova Iguaçu no Estádio Jânio Moraes, a partir das 10h, Campeonato Carioca da categoria
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Lesão de John Kennedy pode abrir espaço para Castillo no Fluminense
Argentino, de 27 anos, se tornou a quarta opção para Zubeldía; Nas últimas partidas, o ex-jogador do Lanús não entrou em campo
Com Fluminense em crise, torcedores pedem retorno de Fernando Diniz
Treinador, que foi campeão da Libertadores pelo Tricolor em 2023, atualmente também está sendo contestado no Corinthians
Fluminense renova contrato com promessa da base até 2029
Ruan Sales, de 18 anos, é expoente da geração mais vitoriosa de Xerém e estreou como profissional no amistoso contra o Nova Iguaçu, em julho
Atacantes do Fluminense só fizeram um gol, de pênalti, após a Copa
Desempenho ofensivo do Tricolor deixa a desejar e é um dos motivos para a sequência sem vencer que pressiona Luis Zubeldía
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