Rodrigo Castillo perdeu espaço no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rodrigo Castillo perdeu espaço no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/08/2026 17:45

Rio - A lesão de John Kennedy que deve tirar o atacante dos gramados por algumas semanas deve abrir espaço para Rodrigo Castillo. O argentino, de 27 anos, perdeu espaço com Luis Zubeldía e atualmente se tornou apenas a quarta opção para a posição de centroavante.

Castillo chegou ao no começo de março em operação de 10 milhões de dólares (R$ 51,4 milhões) junto ao Lanús. O atacante foi a contratação mais cara da história do Fluminense. E tem contrato até o fim de 2030.

Atualmente, o argentino está atrás de John Kennedy, que era o titular, de Hulk e de Germán Cano na hierarquia. Por isso, ele não vinha nem entrando em campo nas últimas partidas. O nome do centroavante passou a ser ventilado no Boca Juniors.

O atacante uruguaio teve um começo positivo, mas depois passou a oscilar e recebeu muitas críticas dos torcedores. Ele entrou em campo em 20 jogos, anotou três gols e deu apenas uma assistência.