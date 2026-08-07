Ruan Salles renovou com o FluminenseLeonardo Brasil/FFC
Fluminense renova contrato com promessa da base até 2029
Ruan Sales, de 18 anos, é expoente da geração mais vitoriosa de Xerém e estreou como profissional no amistoso contra o Nova Iguaçu, em julho
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