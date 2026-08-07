Ruan Salles renovou com o Fluminense - Leonardo Brasil/FFC

Ruan Salles renovou com o FluminenseLeonardo Brasil/FFC

Publicado 07/08/2026 13:35 | Atualizado 07/08/2026 16:40

Fluminense acertou nesta sexta-feira (7) a renovação do contrato do volante Ruan Sales. O jovem, de 18 anos, joga no Sub-20 e ampliou o vínculo até o fim de 2029. Ele será comandado por Fred, ídolo do clube e novo técnico da categoria. Rio - Oacertou nesta sexta-feira (7) a renovação do contrato do volante Ruan Sales. O jovem, de 18 anos, joga no Sub-20 e ampliou o vínculo até o fim de 2029. Ele será comandado por Fred, ídolo do clube e novo técnico da categoria.

Ruan Sales estreou profissionalmente na vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu por 6 a 1, no dia 8 de julho, em amistoso. O jogo aconteceu durante a pausa do calendário do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo.

"Quero agradecer a Deus e, também, ao Fluminense pela confiança de sempre. Estou muito feliz. Me sinto privilegiado por vestir a camisa tricolor e busco honrá-la cada vez mais. Há pouco tempo, tive a minha estreia como profissional e espero continuar dando retorno ao clube, ganhando muitos títulos", disse Ruan Sales.

Expoente da “Esquadrilha 07”, a geração mais vitoriosa dos Moleques de Xerém, Ruan Sales chegou ao Fluminense em 2018, quando tinha nove anos. Ele passou pelo futsal tricolor antes de iniciar a transição para o campo, em Xerém. O volante já teve passagem pela Seleção Brasileira de base.