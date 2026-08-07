O Fluminense vive uma crise ofensiva que não passa apenas pela má fase dos homens de criação. Os atacantes também voltaram muito mal depois da parada da Copa do Mundo e, dos sete que entraram em campo, apenas Hulk fez um gol nas cinco partidas disputadas desde então.
Ainda assim, o experiente jogador contratado junto ao Atlético-MG balançou a rede numa cobrança de pênalti, contra o Grêmio. E nem o pouco tempo foi suficiente para ele ter um voto de confiança, já que foi vaiado pela torcida tricolor ao perder duas chances claras no 0 a 0 com o Bahia.
Além de Hulk, apenas Canobbio esteve em campo nas cinco partidas do Fluminense desde a parada na Copa do Mundo. O uruguaio foi titular em quatro e passou em branco em todas, chegando perto do gol somente na derrota por 3 a 1 para o Vasco, ao chutar uma bola na trave.
Artilheiro do elenco na temporada, com 14 gols, John Kennedy ficou fora de dois jogos por estar suspenso pela expulsão contra o Red Bull Bragantino, quando foi reserva. De volta como titular, teve algumas chances, mas ficou devendo nos dois confrontos contra o Vasco,e agora desfalcará novamente com lesão no joelho direito.
Já Savarino esteve em campo quatro vezes e não foi bem, assim como Soteldo, que saiu do banco em três jogos e teve pouco tempo. Além deles, Serna também não apresentou bom futebol e não chegou perto de marcar, o que o fez não ter chance de entrar duas vezes.
O último atacante utilizado por Luis Zubeldía foi Germán Cano. O ídolo tricolor não vive bom momento nos últimos dois anos, entrou em campo quatro vezes e foi outro que pouco acrescentou ofensivamente. Sem marcar em uma partida oficial desde setembro de 2025, o argentino passou a ganhar uma sequência depois de estrear na temporada somente em abril por problemas físicos.
Já a contratação mais cara do Fluminense virou a quarta opção de centroavante. Rodrigo Castillo foi comprado junto ao Lanús por cerca de R$ 51 milhões como solução para os gols, mas teve dificuldades de adaptação, não agradou e está no fim da fila após se recuperar de lesão muscular.
Em meio à má fase dos atacantes, não é surpresa o Tricolor ter marcado apenas três gols nesses cinco jogos que não venceu. Coube a Martinelli e Ignácio balançarem as redes adversárias uma vez cada, assim como Hulk.
Como os atacantes foram utilizados por Zubeldía
- Fluminense 1 x 1 Bragantino (gol: Ignácio) — Hulk, Serna e Savarino titulares (entraram: Cano, John Kennedy e Canobbio);
- Grêmio 1 x 1 Fluminense (gol: Hulk, de pênalti) — Hulk, Canobbio e Serna foram titulares (entraram: Cano e Soteldo);
- Fluminense 0 x 0 Bahia — Hulk, Soteldo e Canobbio titulares (entraram: Savarino e Cano);
- Vasco 0 x 0 Fluminense — John Kennedy, Savarino e Canobbio foram titulares (entraram: Serna, Soteldo e Hulk);
- Fluminense 1 x 3 Vasco (gol: Martinelli) — John Kennedy, Savarino e Canobbio começaram jogando (entraram: Cano, Hulk e Soteldo).
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