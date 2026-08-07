Artilheiro do Fluminense, John Kennedy não vive bom momento desde a parada da Copa do Mundo - Lucas Merçon/Fluminense

Artilheiro do Fluminense, John Kennedy não vive bom momento desde a parada da Copa do MundoLucas Merçon/Fluminense

Publicado 07/08/2026 10:29

dos sete que entraram em campo, apenas Hulk fez um gol nas cinco partidas disputadas desde então.

O Fluminense vive uma crise ofensiva que não passa apenas pela má fase dos homens de criação . Os atacantes também voltaram muito mal depois da parada da Copa do Mundo e,nas cinco partidas disputadas desde então.

Ainda assim, o experiente jogador contratado junto ao Atlético-MG balançou a rede numa cobrança de pênalti, contra o Grêmio. E nem o pouco tempo foi suficiente para ele ter um voto de confiança, já que foi vaiado pela torcida tricolor ao perder duas chances claras no 0 a 0 com o Bahia.



Além de Hulk, apenas Canobbio esteve em campo nas cinco partidas do Fluminense desde a parada na Copa do Mundo. O uruguaio foi titular em quatro e passou em branco em todas, chegando perto do gol somente na derrota por 3 a 1 para o Vasco, ao chutar uma bola na trave.



Artilheiro do elenco na temporada, com 14 gols, John Kennedy ficou fora de dois jogos por estar suspenso pela expulsão contra o Red Bull Bragantino, quando foi reserva. De volta como titular, teve algumas chances, mas ficou devendo nos dois confrontos contra o Vasco,e agora

por estar suspenso pela expulsão contra o Red Bull Bragantino, quando foi reserva. De volta como titular, teve algumas chances, masnos dois confrontos contra o Vasco,e agora desfalcará novamente com lesão no joelho direito

Já Savarino esteve em campo quatro vezes e não foi bem, assim como Soteldo, que saiu do banco em três jogos e teve pouco tempo. Além deles, Serna também não apresentou bom futebol e não chegou perto de marcar, o que o fez não ter chance de entrar duas vezes.



Castillo atrás de Cano



O último atacante utilizado por Luis Zubeldía foi Germán Cano. O ídolo tricolor não vive bom momento nos últimos dois anos, entrou em campo quatro vezes e foi outro que pouco acrescentou ofensivamente. Sem marcar em uma partida oficial desde setembro de 2025, o argentino passou a ganhar uma sequência depois de estrear na temporada somente em abril por problemas físicos.



Já a contratação mais cara do Fluminense virou a quarta opção de centroavante. Rodrigo Castillo foi comprado junto ao Lanús por cerca de R$ 51 milhões como solução para os gols, mas teve dificuldades de adaptação, não agradou e está no fim da fila após se recuperar de lesão muscular.



Quem fez os últimos gols do Fluminense



Em meio à má fase dos atacantes, não é surpresa o Tricolor ter marcado apenas três gols nesses cinco jogos que não venceu. Coube a Martinelli e Ignácio balançarem as redes adversárias uma vez cada, assim como Hulk.



Como os atacantes foram utilizados por Zubeldía



- Fluminense 1 x 1 Bragantino (gol: Ignácio) — Hulk, Serna e Savarino titulares (entraram: Cano, John Kennedy e Canobbio);



- Grêmio 1 x 1 Fluminense (gol: Hulk, de pênalti) — Hulk, Canobbio e Serna foram titulares (entraram: Cano e Soteldo);



- Fluminense 0 x 0 Bahia — Hulk, Soteldo e Canobbio titulares (entraram: Savarino e Cano);



- Vasco 0 x 0 Fluminense — John Kennedy, Savarino e Canobbio foram titulares (entraram: Serna, Soteldo e Hulk);



- Fluminense 1 x 3 Vasco (gol: Martinelli) — John Kennedy, Savarino e Canobbio começaram jogando (entraram: Cano, Hulk e Soteldo).