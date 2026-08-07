Estádio das Laranjeiras, do FluminenseMarina Garcia / Fluminense F.C.
Além disso, o Tricolor também esclareceu que está concluindo os reparos no local, devido aos danos causados pela ventania da última quarta-feira (29), em especial no telhado da arquibancada. "As condições de circulação pelo clube nos próximos dias serão informadas em breve", aponta a nota.
Chance de ventos fortes deixa cidade em alerta
Segundo a especialista, as rajadas podem começar a ganhar intensidade ainda no fim da manhã de sexta-feira, inicialmente na Zona Oeste, avançando para outras regiões ao longo do dia.
A previsão indica ventos de até 90 km/h, principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de persistência até a madrugada de sábado. Além disso, há chance de pancadas isoladas de chuva durante a passagem do sistema.
Por conta disso, Cavaliere informou que o município retornaria ao Estágio 2 de monitoramento a partir das 19h desta quinta-feira (6), medida que mobilizou órgãos operacionais para atuação preventiva.
Na última quarta-feira (29), a ventania que atingiu o Rio deixou rastros de destruição. O Corpo de Bombeiros atendeu quase 300 ocorrências. Três pessoas morreram no estado: duas em Santa Teresa, Região Central da capital, após a queda de um muro, e outra em Paraty, na Costa Verde.
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