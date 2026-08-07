Estádio das Laranjeiras, do FluminenseMarina Garcia / Fluminense F.C.

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Gabriel Salotti
Rio — O Fluminense informou, em comunicado, que a sede social de Laranjeiras, na Zona Sul, será fechada a partir do meio-dia desta sexta-feira (7), devido ao alerta da Defesa Civil que aponta a possibilidade de ventos fortes na cidade.

Além disso, o Tricolor também esclareceu que está concluindo os reparos no local, devido aos danos causados pela ventania da última quarta-feira (29), em especial no telhado da arquibancada. "As condições de circulação pelo clube nos próximos dias serão informadas em breve", aponta a nota.
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Chance de ventos fortes deixa cidade em alerta

Em vídeo divulgado no Centro de Operações Rio (COR) na noite desta quinta-feira (6), o prefeito Eduardo Cavaliere e a meteorologista-chefe do órgão, Juliana Nunes, alertaram a população para a chegada da ventania entre sexta-feira (7) e sábado (8).

Segundo a especialista, as rajadas podem começar a ganhar intensidade ainda no fim da manhã de sexta-feira, inicialmente na Zona Oeste, avançando para outras regiões ao longo do dia.

A previsão indica ventos de até 90 km/h, principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de persistência até a madrugada de sábado. Além disso, há chance de pancadas isoladas de chuva durante a passagem do sistema.

Por conta disso, Cavaliere informou que o município retornaria ao Estágio 2 de monitoramento a partir das 19h desta quinta-feira (6), medida que mobilizou órgãos operacionais para atuação preventiva.

Na última quarta-feira (29), a ventania que atingiu o Rio deixou rastros de destruição. O Corpo de Bombeiros atendeu quase 300 ocorrências. Três pessoas morreram no estado: duas em Santa Teresa, Região Central da capital, após a queda de um muro, e outra em Paraty, na Costa Verde.