Estádio das Laranjeiras, do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Estádio das Laranjeiras, do FluminenseMarina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 07/08/2026 10:13

Chance de ventos fortes deixa cidade em alerta

Em vídeo divulgado no Centro de Operações Rio (COR) na noite desta quinta-feira (6), o prefeito Eduardo Cavaliere e a meteorologista-chefe do órgão, Juliana Nunes, alertaram a população para a chegada da ventania entre sexta-feira (7) e sábado (8).



Segundo a especialista, as rajadas podem começar a ganhar intensidade ainda no fim da manhã de sexta-feira, inicialmente na Zona Oeste, avançando para outras regiões ao longo do dia.



A previsão indica ventos de até 90 km/h, principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de persistência até a madrugada de sábado. Além disso, há chance de pancadas isoladas de chuva durante a passagem do sistema.



Por conta disso, Cavaliere informou que o município retornaria ao Estágio 2 de monitoramento a partir das 19h desta quinta-feira (6), medida que mobilizou órgãos operacionais para atuação preventiva.



Na última quarta-feira (29), a ventania que atingiu o Rio deixou rastros de destruição. O Corpo de Bombeiros atendeu quase 300 ocorrências. Três pessoas morreram no estado: duas em Santa Teresa, Região Central da capital, após a queda de um muro, e outra em Paraty, na Costa Verde.