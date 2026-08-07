John Kennedy é o artilheiro do Fluminense na temporadaLucas Merçon / Fluminense
John Kennedy entra para a já considerável lista de lesionados do Tricolor. Os zagueiros Thiago Silva, Freytes e Millán também estão no departamento médico.
Agora você pode ler esta notícia off-line
John Kennedy é o artilheiro do Fluminense na temporadaLucas Merçon / Fluminense
John Kennedy desfalca Fluminense em sequência decisiva
Atacante ainda deve fazer mais exames para confirmar gravidade exata da lesão; Tricolor disputa oitavas da Libertadores em poucos dias
Reunião entre diretoria e comissão técnica marca reapresentação do Fluminense
Jogadores manifestam incômodo com falta de critério do treinador durante o clássico contra o Vasco
Organizadas do Fluminense pedem saída de Zubeldía: 'Insiste nos erros'
Treinador vê pressão aumentar após a eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil
Fluminense deve intensificar busca por reforços depois de eliminação
Tricolor ainda luta pelo título da Libertadores e ocupa parte de cima da tabela no Brasileiro; clube carioca deverá buscar duas contratações
Fluminense sofre em clássicos e tem pior aproveitamento contra Vasco
Tricolor é eliminado pelo Cruz-Maltino na Copa do Brasil pela segunda vez em menos de um ano
Alto salário atrapalha Fluminense em sonho de ter atacante do Flamengo
Everton Cebolinha tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2026, e é desejado pelo Tricolor e por outros clubes da Série A
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.