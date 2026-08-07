John Kennedy é o artilheiro do Fluminense na temporada - Lucas Merçon / Fluminense

John Kennedy é o artilheiro do Fluminense na temporadaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/08/2026 07:42

Rio — O atacante John Kennedy, do Fluminense, será desfalque nas próximas partidas, incluindo o decisivo confronto contra o Independiente Rivadavia, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima terça-feira (11). No jogo com o Vasco, na última quarta-feira (5), após sofrer entrada do lateral Paulo Henrique, o jogador do Tricolor foi substituído chorando e acusando fortes dores no joelho direito.

Então, o atleta foi avaliado na quinta-feira (6), mas como o local do impacto ainda está muito inchado, podem ser necessários outros exames para indicar a gravidade exata. De qualquer forma, ele está fora das próximas partidas, conforme o jornalista Victor Lessa.



John Kennedy entra para a já considerável lista de lesionados do Tricolor. Os zagueiros Thiago Silva, Freytes e Millán também estão no departamento médico.

Opções para o ataque do Fluminense

O atacante é o artilheiro da equipe no ano, com 15 gols. Sem essa opção, o técnico Luis Zubeldía tem à disposição Hulk, Germán Cano e Castillo para o setor.

O Tricolor volta a campo neste sábado (8) para enfrentar o Botafogo, às 21h, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Já na competição continental, a bola rola na terça-feira (11), às 19h, contra o Independiente Rivadavia, no Maracanã, em um dos jogos mais importantes da temporada até agora.