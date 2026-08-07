Diniz em sua coletiva de despedida do Fluminense, em julho de 2024 - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Diniz em sua coletiva de despedida do Fluminense, em julho de 2024LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 07/08/2026 16:43

Rio - A eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil azedou a relação de boa parte dos torcedores do Fluminense com Luis Zubeldía. No desejo por um novo técnico, alguns tricolores sugeriram nas redes sociais o retorno de Fernando Diniz ao clube.

Atualmente no Corinthians, Diniz, que foi campeão da Libertadores pelo clube das Laranjeiras em 2023, também enfrenta um momento difícil. O técnico foi muito criticado depois que o Alvinegro foi eliminado pelo Internacional na mesma fase da Copa do Brasil.



"Pior que eu apoiaria... Ele fede a Copa, mas precisaria ser agora, e melhor só faltam 11 pontos no Brasileirão para não ser mais rebaixado" disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter, após ter sido questionado se aceitaria o ex-comandante.

Além dele, outros internautas tem a mesma concepção, de que Diniz traria um ânimo diferente para a Libertadores: "Eu não seria contra, mesmo sendo um pouco doido ele sabe fazer o que fazer para mudar o clima de um grupo inteiro do dia para a noite" respondeu com tom de aprovação, outro tricolor.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato