Diniz em sua coletiva de despedida do Fluminense, em julho de 2024LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC
Com Fluminense em crise, torcedores pedem retorno de Fernando Diniz
Treinador, que foi campeão da Libertadores pelo Tricolor em 2023, atualmente também está sendo contestado no Corinthians
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Fluminense renova contrato com promessa da base até 2029
Ruan Sales, de 18 anos, é expoente da geração mais vitoriosa de Xerém e estreou como profissional no amistoso contra o Nova Iguaçu, em julho
Atacantes do Fluminense só fizeram um gol, de pênalti, após a Copa
Desempenho ofensivo do Tricolor deixa a desejar e é um dos motivos para a sequência sem vencer que pressiona Luis Zubeldía
Fluminense fecha sede social devido à possibilidade de ventos fortes
Espaço de Laranjeiras, na Zona Sul, ficará inacessível aos sócios a partir do meio-dia desta sexta-feira (7); Defesa Civil emitiu alerta
John Kennedy desfalca Fluminense em sequência decisiva
Atacante ainda deve fazer mais exames para confirmar gravidade exata da lesão; Tricolor disputa oitavas da Libertadores em poucos dias
Reunião entre diretoria e comissão técnica marca reapresentação do Fluminense
Jogadores manifestam incômodo com falta de critério do treinador durante o clássico contra o Vasco
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