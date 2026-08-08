Kauan Toledo tentando escapar de marcação - Vítor Silva / Botafogo

Kauan Toledo tentando escapar de marcaçãoVítor Silva / Botafogo

Publicado 08/08/2026 23:01 | Atualizado 08/08/2026 23:18

Rio — Botafogo Fluminense empataram em 1 a 1 no estádio Nilton Santos, na noite deste sábado (8), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alex Telles marcou de falta para o Botafogo no primeiro tempo, enquanto Ignácio empatou em cabeçada na segunda etapa. O clássico foi movimentado, com chances perigosas para ambos os lados e mais de 30 finalizações.

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Com o resultado, o Alvinegro subiu à 7ª posição da tabela, com 30 pontos, dois abaixo do Bahia, que está no 5º lugar, abrindo a zona de classificação da Libertadores, e ainda joga na rodada. Já o Tricolor permanece na 4ª colocação, com 35 pontos. Com o resultado, o Alvinegro subiu à 7ª posição da tabela, com 30 pontos, dois abaixo do Bahia, que está no 5º lugar, abrindo a zona de classificação da Libertadores, e ainda joga na rodada. Já o Tricolor permanece na 4ª colocação, com 35 pontos.

Na próxima semana, começará a disputa das oitavas de final das competições continentais. O Fluminense volta a campo para enfrentar o Independiente Rivadavia na terça-feira (11), às 19h, no Maracanã, pela Libertadores, enquanto o Botafogo encara o Cienciano na quinta-feira (13), às 21h30, no estádio Garcilaso de la Vega, no Peru.

O jogo

O Fluminense começou a partida com mais posse, mas foi o Botafogo que teve a primeira boa chance aos seis minutos, com chute de longe de Alex Telles, que passou por cima do gol. A marcação alta do Glorioso estava dando certo para travar a saída de bola do Tricolor, mas o time de Franclim Carvalho ainda tinha dificuldades para criar chances perigosas nos contra-ataques.



No entanto, aos poucos, o Fluminense ganhou terreno, especialmente pela direita e ambas as equipes acumularam chances. Aos 18 minutos, Otávio recebeu da intermediária e arriscou com perigo. O Botafogo respondeu com finalização de Arthur Cabral de fora da área, mas Fábio defendeu em dois tempos. Logo depois, foi a vez de Soteldo chutar de longe e a bola tirou tinta da trave. Enquanto isso, o Tricolor seguia com mais posse de bola, mas com dificuldade de infiltrar na área adversária.



O Botafogo se aproveitou, em duas ocasiões, de Medina pisando na área para finalizar, mas ambas foram para fora. Em uma delas, a bola acabou na rede pelo lado de fora. Na reta final da primeira etapa, o Glorioso acumulou mais chegadas perigosas, mas a defesa tricolor conseguiu travar as investidas. Aos 38 minutos, a equipe de Zubeldía respondeu com levantada perigosa de Ganso na área, mas Warleson afastou o perigo e ainda sofreu a falta.



Então, o Alvinegro abriu o placar com Alex Telles, um dos destaques da noite devido à sua recente renovação. O ídolo cobrou bela falta no ângulo, aos 43 minutos. O time de Franclim Carvalho chegou perto do segundo nos acréscimos, após boa jogada de Montoro na esquerda, que cruzou rasteiro, mas Arthur Cabral furou.

O Fluminense voltou para o segundo tempo impondo pressão em busca do empate. Logo aos quatro minutos, Soteldo avançou à linha de fundo e cruzou; Serna escorou e Otávio chutou, mas a defesa botafoguense bloqueou. Logo depois, Castillo também arriscou finalização de dentro da área, bloqueada por Vitinho. O Botafogo tentou encaixar contra-ataques, mas sem sucesso. Até que o Tricolor empatou aos 11 minutos: Serna cruzou na segunda trave e Ignácio cabeceou no canto.

Então, o clássico passou a ganhar contornos de emoção, com chances perigosas para ambos os times. Em uma delas, Nonato recebeu invadindo a área e chutou para Walerson defender de cabeça. Logo depois, Barrera driblou Canobbio da intermediária e finalizou, mas Fábio fez grande defesa. Aos poucos, a partida voltou a ficar equilibrada.

Na reta final do confronto, o Botafogo tentou chegar com Montoro e Danilo, mas o goleiro tricolor defendeu o chute do argentino e a cobrança de falta do meia saiu por cima. Já nos acréscimos, Arthur Cabral tentou finalizar de longe, mas Fábio encaixou. Marçal levou cartão vermelho do banco de reservas por reclamações. No último lance do duelo, o centroavante ainda teve outra chance, de cabeça, mas a bola bateu na rede do lado de fora.