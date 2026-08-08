Paulinho foi o escolhido para ficar de fora da lista - Vitor Silva/Botafogo

Paulinho foi o escolhido para ficar de fora da listaVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/08/2026 15:50

Paulinho foi o preterido. Rio - O Botafogo teve de tomar uma decisão difícil nesta semana. Visto que a Copa Sul-Americana só permite cinco mudanças na lista de inscritos para as oitavas de final, o Alvinegro precisou escolher um dos seis reforços desta janela para ficar de fora da relação. O lateral-esquerdofoi o preterido.

Lucas Emanuel, jovem da base do clube e Além dele, o centroavante, jovem da base do clube e aposta de Franclim Carvalho após o fim da pausa para a Copa do Mundo, também ficou sem lugar na lista. As duas escolhas, assim como o resto das inscrições, foram responsabilidade do próprio treinador português.

Por outro lado, os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o zagueiro Lucas Monzón, o volante Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira, reforços desta janela, puderam ser inscritos para esta etapa da competição.

Vale lembrar que, caso o Botafogo passe de fase na Sul-Americana, três novas trocas poderão ser feitas antes das quartas de final. Da mesma forma, outras três poderão ser realizadas antes das semifinais.

Veja os inscritos do Botafogo para as oitavas da Sul-Americana

Goleiros: Gabriel Batista, Warleson, Cristhian Loor, Cléber Lucas;

Zagueiros: Ythallo, Ferraresi, Anthony, Kaio, Lucas Monzón, Justino, Gabriel Abdias, Riquelme, Kauã Cruz, Marquinhos;

Laterais: Vitinho, Mateo Ponte, Alex Telles, Marçal, Caio Roque, Kadu Santos, Jhoan Hernández;

Meio-campistas: Cristian Medina, Danilo, Montoro, Jordan Barrera, Santi Rodríquez, Allan, Caio Valle, Miguel Caldas, Arthur Novaes, Wallace Davi, Matheusinho, Cauã Zappelini, Huguinho, Bernardo Valim, Edenílson, Domingos Andrade;

Atacantes: Júnior Santos, Danilo Pereira, Matheus Martins, Arthur Cabral, Kadir, Arthur Izaque, Felipe Januário, Kauan Toledo, Lucas Villalba.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci