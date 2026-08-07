Bandeira do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Arthur Barreto / Botafogo

Bandeira do Botafogo no Estádio Nilton SantosArthur Barreto / Botafogo

Publicado 07/08/2026 23:30

Rio - O Botafogo divulgou na noite desta sexta-feira (7) um informe de gestão para trazer detalhes do plano estratégico de 100 dias, que faz parte do processo de reestruturação da SAF.

No comunicado, o Alvinegro explicou que a nova gestão iniciou esse processo no dia 14 de maio. Esta foi a data em que Eduardo Iglesias foi nomeado o novo Diretor Geral da SAF.

"Ao longo desses primeiros meses, foram alcançados avanços relevantes em todas as frentes estabelecidas. Algumas decisões exigiram medidas difíceis e, por vezes, impopulares. No entanto, todas elas foram tomadas com responsabilidade, transparência e foco na sustentabilidade financeira, na estabilidade institucional e na competitividade esportiva", diz um trecho do comunicado.

No texto, o Botafogo ainda aborda que o plano de reestruturação tem sido executado "em alinhamento com o investidor Gabriel de Alba". Embora a venda ainda não tenha sido oficializada, a GDA Luma já auxilia o Alvinegro.

"A SAF Botafogo segue executando seu plano de reestruturação sob a liderança do CEO Eduardo Iglesias, contando com a colaboração permanente do Presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, João Paulo N. Magalhães Lins, e em alinhamento com o investidor Gabriel de Alba (GDA), cujo apoio financeiro e institucional tem sido decisivo para a implementação das medidas previstas e para a construção de um novo ciclo de crescimento do Clube".

Veja a nota completa

Em 14 de maio, a nova gestão da SAF Botafogo iniciou um amplo processo de reestruturação, com a implementação de um Plano Estratégico de 100 dias. Para esse período, foram estabelecidos os seguintes objetivos:



- Realizar uma auditoria completa das finanças da SAF;

- Revisitar contratos, reduzir despesas, criar novos protocolos internos e redefinir diretrizes de gestão, scout, contratações e política salarial do Departamento de Futebol;

- Intensificar o diálogo e a negociação direta com os credores do Plano de Recuperação Judicial, inclusive por meio de reuniões presenciais, reafirmando nosso compromisso com a transparência e a construção de soluções;

- Trabalhar pela manutenção e renovação dos atletas considerados estratégicos para a continuidade do projeto esportivo;

- Equilibrar a composição do elenco entre experiência e juventude, construindo uma equipe sustentável e competitiva, com espaço para a integração e valorização dos atletas formados nas categorias de base;

- Restabelecer as conexões institucionais com o mercado, fortalecendo o relacionamento com entidades governamentais, clubes, agentes e demais participantes do ecossistema do futebol;

- Apresentar às lideranças do Clube um cenário realista para os próximos três anos, estabelecendo diretrizes claras para a reconstrução e o crescimento sustentável da SAF.



Ao longo desses primeiros meses, foram alcançados avanços relevantes em todas as frentes estabelecidas. Algumas decisões exigiram medidas difíceis e, por vezes, impopulares. No entanto, todas elas foram tomadas com responsabilidade, transparência e foco na sustentabilidade financeira, na estabilidade institucional e na competitividade esportiva.



Essas medidas representam etapas fundamentais para a estabilização da SAF e para a construção de bases sólidas que permitam ao Botafogo retomar o caminho do crescimento sustentável, fortalecer sua credibilidade e voltar a disputar títulos de forma consistente.



A SAF Botafogo segue executando seu plano de reestruturação sob a liderança do CEO Eduardo Iglesias, contando com a colaboração permanente do Presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, João Paulo N. Magalhães Lins, e em alinhamento com o investidor Gabriel de Alba (GDA), cujo apoio financeiro e institucional tem sido decisivo para a implementação das medidas previstas e para a construção de um novo ciclo de crescimento do Clube.



Os desafios permanecem relevantes, mas os avanços já alcançados reforçam a convicção de que o Botafogo está construindo bases sólidas para um futuro financeiramente sustentável, esportivamente competitivo e institucionalmente forte.