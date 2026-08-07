Pedro Bicalho interessa ao BotafogoDivulgação / Qarabag
Botafogo volta a demonstrar interesse pelo volante Pedro Bicalho
Glorioso fez proposta de cerca de R$ 7,6 milhões pelo volante, mas Qarabag recusou a investida inicial pelo jogador
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