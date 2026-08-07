Pedro Bicalho interessa ao Botafogo - Divulgação / Qarabag

Pedro Bicalho interessa ao BotafogoDivulgação / Qarabag

Publicado 07/08/2026 18:37 | Atualizado 07/08/2026 18:37

Botafogo voltou a demonstrar interesse na contratação de Pedro Bicalho, que atualmente defende o Qarabag, do Azerbaijão. Inicialmente, o Glorioso fez uma proposta de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,65 milhões, na cotação atual), mas a equipe recusou. A informação é do "ge". Rio - Ovoltou a demonstrar interesse na contratação de Pedro Bicalho, que atualmente defende o Qarabag, do Azerbaijão. Inicialmente, o Glorioso fez uma proposta de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,65 milhões, na cotação atual), mas a equipe recusou. A informação é do "ge".

Na última janela de transferências, o Alvinegro formalizou duas propostas por um empréstimo com opção de compra, mas ambas foram recusadas. O Qarabag também rejeitou uma investida de 2,5 milhões de dólares do Rubin Kazan, da Rússia, pelo atleta.

Anteriormente, a diretoria alvinegra tratava a chegada de um volante como uma das prioridades. No entanto, após a contratação de Domingos Andrade para a posição, o Botafogo não deve avançar ou insistir nas negociações. O clube agora busca a chegada de um zagueiro. O técnico Franclim Carvalho também solicitou um atacante canhoto.

Pedro Bicalho, de 24 anos, defende o Qarabag desde o meio do ano. Revelado pelo Palmeiras, o volante também passou pelas categorias de base do Cruzeiro. O jogador acumulou empréstimos para Santa Clara e Alverca, de Portugal, além do Vitória, da Bahia, antes de acertar com o clube do Azerbaijão.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza