Danilo em treino pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
Técnico do Botafogo mostra carinho por Danilo: 'Um bebê de 25 anos'
Franclim Carvalho admitiu que volante, que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, faz a diferença no elenco alvinegro
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Botafogo aposta em boa fase para encerrar jejum diante do Fluminense
Glorioso perdeu os últimos três clássicos para o Tricolor e nem sequer fez gol
Torcedores do Botafogo celebram renovação de contrato de Alex Telles
Lateral é considerado uma das principais referências do atual elenco do Glorioso; novo vínculo tem duração até o final de 2028
Botafogo anuncia renovação de Alex Telles
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Joaquín Correa rescinde com o Botafogo, e é anunciado pelo Estudiantes
Atacante argentino não se firmou no Glorioso desde que chegou, no meio de 2025, e é mais um jogador a deixar o elenco ao longo de 2026
Vitinho conta como é a relação com Ponte, lateral-direito do Botafogo
Camisa 2 do Alvinegro exaltou o companheiro de posição e mostrou que quer ajudá-lo a ser chamado para a seleção uruguaia
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