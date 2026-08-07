Danilo em treino pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em treino pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/08/2026 16:15

Rio - O treinador do Botafogo, Franclim Carvalho, de 38 anos, falou sobre a sua relação com o volante Danilo . O português citou o enorme carinho que tem com o volante, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, se referiu a ele de uma forma pouco comum.

"Danilo é um bebê grande de 25 anos. É um garoto de 25 anos, eu costumo dizer isso. Tem uma personalidade muito característica e dá uma alegria diferente ao nosso grupo. Costuma ser o nosso DJ agora. Ele gosta de pagode baiano, eu também gosto. Dentro de campo, é aquilo que todos nós sabemos", afirmou em entrevista ao "Globo Esporte".

Franclim abordou a possibilidade do Botafogo negociar o volante, que tem recebido sondagens do futebol europeu. O treinador admitiu que uma possível saída de Danilo mudará toda a equipe.

"Nós temos um Botafogo com o Danilo e um Botafogo diferente sem o Danilo. Mas, enquanto for meu atleta, meu jogador no Botafogo, será importante, desde que esteja com a cabeça no lugar. Fará a diferença, que muda a nossa forma de jogar", concluiu.