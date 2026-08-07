Imagem de renovação do contrato de Alex Telles - Reprodução/X @BotafogoFR

Imagem de renovação do contrato de Alex TellesReprodução/X @BotafogoFR

Publicado 07/08/2026 14:16

Rio - O torcedor do Botafogo recebeu uma excelente notícia nesta sexta-feira (7) com a renovação de contrato Alex Telles . Por meio das redes sociais, alguns alvinegros celebraram a permanência do lateral-esquerdo, que assinou novo vínculo até o fim de 2028.

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O lateral-esquerdo é um dos poucos remanescentes do elenco supercampeão de 2024. Ele rstá sendo um pilar essencial para a reconstrução do clube, nesse momento de transição. Atualmente, também é visto como a principal referência para os jovens do clube, e principalmente para os torcedores. O lateral-esquerdo é um dos poucos remanescentes do elenco supercampeão de 2024. Ele rstá sendo um pilar essencial para a reconstrução do clube, nesse momento de transição. Atualmente, também é visto como a principal referência para os jovens do clube, e principalmente para os torcedores.

O ÍDOLO FICA



A nossa ligação já se eternizou, agora vamos escrever novos capítulos dessa história.



TELLES RENOVOU: letras! #oÍdoloFica pic.twitter.com/ZHEHNpMDZk — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 7, 2026

"Obrigado por não nos abandonar no pior momento! Teve gente que preferiu pular do barco, mas você, optou por fazer como o Jefferson! O Botafogo nunca vai ser para os fracos. Alex Nicolao Telles, você agora entra no panteão dos maiores que vestiram essa camisa! Você sim, outros não!" disse um torcedor do clube por meio da rede social "X", o antigo Twitter.

A renovação impactou tanto o torcedor, que os próprios equipararam Alex Telles aos maiores ídolos da história do clube: "Na lateral ele está somente atrás de Nilton Santos, ídolo incontestável. Único que não tinha que provar nada pra ninguém e escolheu ficar" disse o botafoguense, reforçando o fato dele ser um dos únicos a se manter no clube após 2024.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato