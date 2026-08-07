Joaquín Correa é o novo reforço do Estudiantes - Divulgação / Estudiantes

Joaquín Correa é o novo reforço do EstudiantesDivulgação / Estudiantes

Publicado 07/08/2026 13:03

onde passou por exames médicos e seguiu para o CT para se juntar aos novos companheiros. O argentino será inscrito para as oitavas de final da Libertadores.



Fora dos planos do Botafogo, Tucu Correa teve o contrato rescindido em um acordo no qual abriu mão dos valores que teria a receber até o fim do vínculo, previsto para 2027. Com isso, o Glorioso terá um alívio de cerca de R$ 1,8 milhão por mês entre salários e luvas. O Estudiantes oficializou, nesta sexta-feira (7), a contratação de Joaquín Correa, que estava no Botafogo . O atacante de 31 anos assinou contrato até 2028 e já se apresentou ao clube,. O argentino será inscrito para as oitavas de final da Libertadores.Fora dos planos do Botafogo, Tucu Correa teve o contrato rescindido em um acordo no qual abriu mão dos valores que teria a receber até o fim do vínculo, previsto para 2027. Com isso, oentre salários e luvas.

Quem deixou o elenco de 2026 do Botafogo



Joaquín Corrêa, que chegou no meio de 2025, é mais um jogador a se despedir do Glorioso, que vem enxugando o elenco a pedido do técnico Franclim Carvalho. Newton, Bastos, Neto, Léo Linck, Raúl, Alexander Barboza, Chris Ramos, Artur e Nathan Fernandes também não estão mais na SAF alvinegra.

A expectativa é que outros nomes também saiam. Dos cinco que treinavam em separado, restam Ythallo e Caio Roque. Além deles, o Botafogo recusou uma proposta da Atalanta por Danilo , que tem o desejo de retornar à Europa.