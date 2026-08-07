O Estudiantes oficializou, nesta sexta-feira (7), a contratação de Joaquín Correa, que estava no Botafogo. O atacante de 31 anos assinou contrato até 2028 e já se apresentou ao clube, onde passou por exames médicos e seguiu para o CT para se juntar aos novos companheiros. O argentino será inscrito para as oitavas de final da Libertadores.
Fora dos planos do Botafogo, Tucu Correa teve o contrato rescindido em um acordo no qual abriu mão dos valores que teria a receber até o fim do vínculo, previsto para 2027. Com isso, o Glorioso terá um alívio de cerca de R$ 1,8 milhão por mês entre salários e luvas.
Joaquín Corrêa, que chegou no meio de 2025, é mais um jogador a se despedir do Glorioso, que vem enxugando o elenco a pedido do técnico Franclim Carvalho. Newton, Bastos, Neto, Léo Linck, Raúl, Alexander Barboza, Chris Ramos, Artur e Nathan Fernandes também não estão mais na SAF alvinegra.
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