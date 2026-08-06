Vitinho em treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Vitinho em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/08/2026 22:38

Rio - Vitinho não poupou elogios ao falar de Mate Ponte. Em entrevista ao programa 'Estação Nilton Santos', da 'Botafogo TV', nesta quinta-feira (6), o lateral-direito do Glorioso exaltou o companheiro de posição e mostrou que quer ajudá-lo a ser chamado para a Celeste. O camisa 2 ainda ressaltou que a relação entre os dois é muito boa.

"Torço muito para ele ser convocado para a seleção do Uruguai. Acabou a Copa e perguntei a ele: 'mano, agora vamos, né? Dá para ser convocado'. Aí ele falou que as coisas iriam mudar lá e poderia ter mais chance. E pode ter certeza, que eu sou um cara que, o que eu pude fazer para que ele vá para a seleção uruguaia, vou fazer, porque é um cara merecedor e trabalhador", disse Vitinho.

"Está sempre me respeitando, nunca fechou a cara, nunca deixou de treinar, sempre empenhado. Você vê o lado profissional dele. Tudo que puder fazer para ajudá-lo a estar na seleção, vou fazer, é um cara que merece e trabalho. Quero vê-lo feliz. Nossa relação é muito boa", completou.

Atualmente, Vitinho é o titular da posição e Mateo Ponte aparece como opção para o técnico Franclim Carvalho no banco de reservas.

Com a dupla à disposição, o Botafogo vai enfrentar o Fluminense no sábado (8), a partir das 21h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.