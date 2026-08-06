Vitinho em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Vitinho conta como é a relação com Ponte, lateral-direito do Botafogo
Camisa 2 do Alvinegro exaltou o companheiro de posição e mostrou que quer ajudá-lo a ser chamado para a seleção uruguaia
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Clube inglês entra na briga pelo contratação de Danilo
Alvinegro rejeitou uma proposta do Palmeiras, porque não quis negociar o volante para nenhum clube do futebol brasileiro
Torcedores do Botafogo celebram dispensas do elenco
Clube carioca teve reformulação no grupo depois da disputa da Copa do Mundo; nova direção recebeu muitos elogios dos alvinegros
Jogador recebe 'vermelho mais feliz da vida' após fazer gol do título
Juninho tirou a camisa ao comemorar o gol que fez na final entre Botafogo e Bangu, recebeu o cartão segundo amarelo e foi expulso
Botafogo encaminha rescisão com atacante argentino
Jogador está fora dos planos; Alvinegro já encerrou o vínculo com três jogadores depois do retorno do futebol brasileiro com o fim da Copa
Atalanta não desiste de Danilo e prepara nova proposta ao Botafogo
Clube italiano deve apresentar uma oferta próxima de R$ 176,5 milhões após o Glorioso não se interessar pela primeira proposta pelo volante
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