Alex Telles em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/08/2026 13:15

Rio — O Botafogo anunciou, em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (7), a renovação de contrato do lateral-esquerdo Alex Telles, uma das principais referências do atual elenco do Glorioso, por mais dois anos, até o final de 2028.

O ÍDOLO FICA



A nossa ligação já se eternizou, agora vamos escrever novos capítulos dessa história.



TELLES RENOVOU: letras! #oÍdoloFica pic.twitter.com/ZHEHNpMDZk — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 7, 2026

"O que é ser ídolo? Uma pergunta de 13 letras. Letras para escrever história no clube que transformou o futebol. Fazer gol em uma final? Ser campeão? Só ganhar é que não basta. É preciso vestir essa camisa e fazer dela uma segunda pele", disse Alex Telles. "O que é ser ídolo? Uma pergunta de 13 letras. Letras para escrever história no clube que transformou o futebol. Fazer gol em uma final? Ser campeão? Só ganhar é que não basta. É preciso vestir essa camisa e fazer dela uma segunda pele", disse Alex Telles.

Nos últimos dias, as partes avançaram pela assinatura do vínculo. O lateral acumula passagens por times como Porto, Manchester United e Sevilla. O Glorioso destacou a trajetória de Alex Telles em comunicado.

"Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, nosso capitão chegou a marca de 100 jogos com a gloriosa camisa na vitória contra o Cruzeiro no último dia 26. Líder do elenco e ídolo da torcida Alvinegra, Telles também está entre os defensores mais artilheiros da história do Botafogo. A nossa ligação já se eternizou, agora vamos escrever novos capítulos dessa história", diz o texto.