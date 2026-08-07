Alex Telles em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/08/2026 16:38

Rio - Alex Telles abriu o jogo sobre o "período muito difícil" vivido pela equipe durante as polêmicas financeiras que envolveram John Textor e a SAF do clube nos últimos meses. Em entrevista ao canal 'Arena Alvinegra' antes do anúncio do contrato renovado , o lateral-esquerdo ressaltou que o Glorioso superou a "maré negativa".

"Foi um período muito difícil, mais para nós, lideranças. Ao mesmo tempo que tínhamos de dar resultado a cada três dias no campo, com pressão da torcida, também tínhamos que blindar o vestiário, para acalmar o que estava na flor da pele. Era desgastante, mas conseguimos passar por essa maré negativa e hoje vemos todo mundo remando para o mesmo lado", iniciou o defensor.

Apesar de celebrar o bom momento da equipe , que soma duas vitórias e um empate desde que retornou da pausa para a Copa do Mundo, Alex Telles admitiu que a recuperação não foi fácil. O lateral-esquerdo contou que as notícias sobre a situação econômica entraram no vestiário.

"Se eu falar que teve paz 100%, é mentira. Sempre acaba entrando no vestiário. Hoje é muito fácil falar do Botafogo, vários meios de comunicação falam, e sempre pela parte negativa. Eu não posso ver pessoas que não estão no dia a dia falarem mal, por isso estou sempre ali para defender. Temos que blindar ao máximo possível", completou o camisa 13 do Glorioso.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges.