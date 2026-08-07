Alex Telles ganhou uma coleção especial de camisas no Botafogo - Divulgação / Botafogo

Alex Telles ganhou uma coleção especial de camisas no BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 07/08/2026 17:43

São três as opções de estampa, que levam nomes diferentes: ‘Alex Telles’, ‘Monograma AT13’ e ‘100 jogos’. Todas já estão à venda na loja oficial do clube e custam R$ 109,99.Alex Telles está no Alvinegro desde setembro de 2024. Naquele ano, o lateral-esquerdo foi peça importante nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Ao todo, já fez 13 gols e deu 14 assistências em 100 jogos pelo Botafogo.