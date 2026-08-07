Alex Telles ganhou uma coleção especial de camisas no BotafogoDivulgação / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Depois de renovar contrato com o Botafogo até o fim de 2028, Alex Telles ganhou uma coleção especial de camisas nesta sexta-feira (7). Ídolo do Glorioso, o lateral-esquerdo é o capitão e um dos pilares do elenco comandado por Franclim Carvalho.
Leia mais: Botafogo aposta em boa fase para encerrar jejum diante do Fluminense

São três as opções de estampa, que levam nomes diferentes: ‘Alex Telles’, ‘Monograma AT13’ e ‘100 jogos’. Todas já estão à venda na loja oficial do clube e custam R$ 109,99.

Alex Telles está no Alvinegro desde setembro de 2024. Naquele ano, o lateral-esquerdo foi peça importante nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Ao todo, já fez 13 gols e deu 14 assistências em 100 jogos pelo Botafogo.
Leia mais: Joaquín Correa rescinde com o Botafogo, e é anunciado pelo Estudiantes

A coleção especial de Alex Telles

fotogaleria
'Alex Telles', uma das camisas da coleção - Divulgação / Botafogo
'Monograma AT13', uma das camisas da coleção - Divulgação / Botafogo
'100 jogos', uma das camisas da coleção - Divulgação / Botafogo