Álvaro Montoro em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Álvaro Montoro em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/08/2026 09:21 | Atualizado 08/08/2026 09:26

Rio - Considerado um dos destaques do Botafogo na temporada, o meia Álvaro Montoro, de 19 anos, recebeu um "puxão de orelha" do treinador Franclim Carvalho . Na opinião do português, o argentino precisa finalizar mais.

"Tem que melhorar algumas coisas, principalmente a questão do chute ao gol, da finalização, de fazer gols. Ele tem que marcar mais gols. Um jogador como o Montoro tem que ter mais gols. Na posição em que joga, com as características, a capacidade, a percepção de jogo que tem, precisa fazer mais gols. Sabe as zonas e o momento em que tem que aparecer", disse em entrevista ao "Globo Esporte".

Apesar das críticas, o treinador, de 38 anos, destacou o potencial de Montoro e também o tempo que o jovem, de apenas 19 anos, terá para evoluir.

"Nós não podemos esquecer que o Montoro fez 19 anos quando eu já estava aqui, há menos de quatro meses. É um menino. Tem muita coisa de que eu gosto. Acho que é um jogador para quem muita gente olha. Muitos clubes, olheiros e agentes. É um jogador que chama a atenção porque assume a responsabilidade", concluiu.