Álvaro Montoro em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - Considerado um dos destaques do Botafogo na temporada, o meia Álvaro Montoro, de 19 anos, recebeu um "puxão de orelha" do treinador Franclim Carvalho. Na opinião do português, o argentino precisa finalizar mais.
LEIA MAIS: Botafogo traz detalhes de plano estratégico de 100 dias; entenda
"Tem que melhorar algumas coisas, principalmente a questão do chute ao gol, da finalização, de fazer gols. Ele tem que marcar mais gols. Um jogador como o Montoro tem que ter mais gols. Na posição em que joga, com as características, a capacidade, a percepção de jogo que tem, precisa fazer mais gols. Sabe as zonas e o momento em que tem que aparecer", disse em entrevista ao "Globo Esporte".
LEIA MAIS: Botafogo volta a demonstrar interesse pelo volante Pedro Bicalho
Apesar das críticas, o treinador, de 38 anos, destacou o potencial de Montoro e também o tempo que o jovem, de apenas 19 anos, terá para evoluir.
LEIA MAIS: De contrato renovado, Alex Telles ganha coleção especial no Botafogo
"Nós não podemos esquecer que o Montoro fez 19 anos quando eu já estava aqui, há menos de quatro meses. É um menino. Tem muita coisa de que eu gosto. Acho que é um jogador para quem muita gente olha. Muitos clubes, olheiros e agentes. É um jogador que chama a atenção porque assume a responsabilidade", concluiu.