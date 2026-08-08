Álvaro Montoro em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Técnico do Botafogo 'puxa orelha' de meia: 'Tem que fazer mais gols'
Jogador, de 19 anos, é um dos destaques do Alvinegro na temporada e atrai a atenção de clubes do futebol europeu em janela
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