Fred estreou como técnico do sub-20 do Fluminense neste sábado (8) - Leonardo Brasil/FFC

Fred estreou como técnico do sub-20 do Fluminense neste sábado (8)Leonardo Brasil/FFC

Publicado 08/08/2026 14:51 | Atualizado 08/08/2026 14:56

Rio - Fred estreou com o pé direito no sub-20 do Fluminense. Novo treinador da categoria, o ídolo tricolor iniciou seu trabalho na última segunda-feira (3) e, neste sábado (8), já estreou com vitória. Nas redes sociais, torcedores exaltaram o ex-atacante e até o pediram no comando do time profissional.

O primeiro triunfo de Fred como técnico no Tricolor foi sobre o Nova Iguaçu, por 3 a 1, pela estreia no Campeonato Carioca Sub-20. Os autores dos gols foram Breno, Naarã Lucas e Wesley Natã. A partida aconteceu no Estádio Jânio Moraes, casa do time adversário.

Após o apito final, a torcida do Fluminense foi à loucura com a estreia do ídolo. Os internautas comemoraram a vitória e, principalmente, fizeram coro pela promoção do técnico ao comando do time profissional. O atual treinador, Luis Zubeldía, balança no cargo após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil

"Já vi o bastante. Pode botar para treinar o profissional", disse um dos usuários. "Então já está apto para subir para o profissional. Aprovado no estágio com louvor", "Bem-vindo ao profissional, Fred!" escreveram outros torcedores.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci