Thiago Silva se recupera de lesão na coxa direita - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Thiago Silva se recupera de lesão na coxa direitaFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 08/08/2026 08:50 | Atualizado 08/08/2026 09:12

Jornal O DIA. Rio - Apesar da lesão grave de John Kennedy, o Fluminense também teve uma notícia positiva neste fim de semana . O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, voltou a participar de atividades no CT Carlos Castilho, e o Tricolor tem esperanças de contar com ele nas oitavas de final da Libertadores. As informações são do site "Central Fluminense" e foram confirmadas pelo

O defensor sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita no empate sem gols contra o Bahia no último dia (30). A previsão inicial era que o zagueiro ficasse duas semanas sem entrar em campo.

O veterano dificilmente deverá ter condições de encarar o Independiente Rivadavia, da Argentina, no jogo de ida das oitavas de final, que irá acontecer na próxima terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, mas tem boas chances de entrar em campo a partida de volta.

Thiago Silva foi um dos dois reforços do Fluminense para o segundo semestre. Ele entrou em campo contra o Grêmio, em Porto Alegre, e jogou pouco mais de 20 minutos contra o Bahia, no Maracanã, e acabou sofrendo uma lesão.