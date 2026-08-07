Fred comanda treino do time sub-20 do Fluminense - Leonardo Brasil/FFC

Fred comanda treino do time sub-20 do FluminenseLeonardo Brasil/FFC

Publicado 07/08/2026 21:57

Rio - O primeiro jogo do time sub-20 do Fluminense sob o comando do técnico Fred acontecerá neste sábado (8). Os Moleques de Xerém vão enfrentar o Nova Iguaçu no Estádio Jânio Moraes, a partir das 10h, pela primeira rodada do Campeonato Carioca da categoria.

Para a partida, o clube confirmou que o goleiro Gustavo Felix, que estava a serviço do futebol profissional, e o atacante Italo Vinícius, que retornou após empréstimo ao Fursan Hispania, dos Emirados Árabes Unidos, estao entre os relacionados.

Já o meio-campista Marcos Paulo e o atacante Bernardo André estão no departamento médico.

"Estou muito feliz em voltar, agora com minha nova carreira. Sei muito bem da responsabilidade, principalmente em Xerém, que revela grandes jogadores. A gente sabe o que tem na água daqui e o peso da responsabilidade”, disse o treinador, ao site oficial do Tricolor, na ocasião.