Raphinha, em jogo do Barcelona deste sábado (8)Reprodução / Instagram

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Gabriel Salotti
O atacante Raphinha marcou o gol da vitória do Barcelona sobre o Nottingham Forest, da Inglaterra, por 1 a 0, neste sábado (8), em Udine, na Itália. Esta foi a primeira partida do jogador na pré-temporada, após a Copa do Mundo.

O duelo foi válido pela Copa Friuli Venezia Giulia, um torneio amistoso com formato diferente: Barcelona, Nottingham Forest e Udinese se enfrentaram seguidamente, em confrontos com apenas 45 minutos de duração.
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Apesar da vitória sobre a equipe inglesa, o clube catalão perdeu para os italianos na sequência. Como a Udinese já havia vencido os britânicos na abertura do torneio, acabou ficando com a taça.

Raphinha foi escalado contra o Nottingham Forest como titular, após se recuperar de lesão sofrida durante a Copa do Mundo. O jogador sofreu duras críticas da torcida brasileira pelo seu desempenho no Mundial, mas é considerado um dos pilares do Barcelona.
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O Barcelona ainda realizou uma homenagem póstuma a Jorge Messi, pai de Lionel Messi que faleceu na noite desta sexta-feira (7).