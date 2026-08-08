Raphinha, em jogo do Barcelona deste sábado (8)Reprodução / Instagram
O duelo foi válido pela Copa Friuli Venezia Giulia, um torneio amistoso com formato diferente: Barcelona, Nottingham Forest e Udinese se enfrentaram seguidamente, em confrontos com apenas 45 minutos de duração.
Raphinha foi escalado contra o Nottingham Forest como titular, após se recuperar de lesão sofrida durante a Copa do Mundo. O jogador sofreu duras críticas da torcida brasileira pelo seu desempenho no Mundial, mas é considerado um dos pilares do Barcelona.
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