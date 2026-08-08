O Real Madrid venceu o Ferencváros, da Hungria, por 2 a 1 na tarde deste sábado (8), em amistoso disputado na Groupama Arena, em Budapeste. A partida marcou o retorno de Vini Jr à equipe depois das férias. Além disso, Endrick, que é especulado em outros clubes europeus, jogou de titular pela segunda vez seguida, após o confronto contra a Fiorentina, no último sábado (1º), também em jogo preparatório, quando marcou um dos gols no empate por 2 a 2.
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No entanto, desta vez, contra o time húngaro, Endrick passou em branco. Seu momento de maior destaque foi um passe para finalização de Güler no primeiro tempo e participação. Ele ainda ajudou na constante na pressão alta contra a defesa adversária.
O time de José Mourinho abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, com Mario Rivas aproveitando cruzamento de Ciria para empurrar ao fundo das redes. Depois, aos cinco minutos da segunda etapa, os merengues ampliaram após boa combinação entre Güler, Valverde e o recém-contratado Carlos Espí, que marcou gol. O Ferencváros diminuiu aos 11 minutos, através de cabeceio de Kodro.
Além de Endrick, a escalação inicial do Real Madrid contou com atletas como Valverde, Camavinga, Brahim Díaz e Dumfries. Todos eles foram substituídos na etapa complementar, quando Mourinho colocou o estreante Bernardo Silva, Vini Jr, que disputou seus primeiros minutos em 2026/27, Rüdiger, Alexander-Arnold, o autor do segundo gol, Espí, entre outros.
Clubes de olho em Endrick
Endrick segue monitorado por clubes do futebol europeu. A imprensa local noticiou que Real Sociedad, Real Betis e Villarreal estão de olho no atacante, que teme ter poucos minutos no Real Madrid nesta temporada, devido à alta concorrência no ataque. A Roma, da Itália, também monitora a situação do atleta de 20 anos.
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