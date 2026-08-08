Vini Jr disputa bola com adversário em amistoso contra clube húngaro - Attila Kisbenedek / AFP

Vini Jr disputa bola com adversário em amistoso contra clube húngaroAttila Kisbenedek / AFP

Publicado 08/08/2026 17:20 | Atualizado 08/08/2026 17:45

O Real Madrid venceu o Ferencváros, da Hungria, por 2 a 1 na tarde deste sábado (8), em amistoso disputado na Groupama Arena, em Budapeste. A partida marcou o retorno de Vini Jr à equipe depois das férias. Além disso, Endrick, que é especulado em outros clubes europeus, jogou de titular pela segunda vez seguida, após o confronto contra a Fiorentina , no último sábado (1º), também em jogo preparatório, quando marcou um dos gols no empate por 2 a 2.

fotogaleria

No entanto, desta vez, contra o time húngaro, Endrick passou em branco. Seu momento de maior destaque foi um passe para finalização de Güler no primeiro tempo e participação. Ele ainda ajudou na constante na pressão alta contra a defesa adversária.



LEIA MAIS: Endrick terá nova missão 'impossível' no Real, diz jornal espanhol No entanto, desta vez, contra o time húngaro, Endrick passou em branco. Seu momento de maior destaque foi um passe para finalização de Güler no primeiro tempo e participação. Ele ainda ajudou na constante na pressão alta contra a defesa adversária.

O time de José Mourinho abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, com Mario Rivas aproveitando cruzamento de Ciria para empurrar ao fundo das redes. Depois, aos cinco minutos da segunda etapa, os merengues ampliaram após boa combinação entre Güler, Valverde e o recém-contratado Carlos Espí, que marcou gol. O Ferencváros diminuiu aos 11 minutos, através de cabeceio de Kodro.

Além de Endrick, a escalação inicial do Real Madrid contou com atletas como Valverde, Camavinga, Brahim Díaz e Dumfries. Todos eles foram substituídos na etapa complementar, quando Mourinho colocou o estreante Bernardo Silva, Vini Jr, que disputou seus primeiros minutos em 2026/27, Rüdiger, Alexander-Arnold, o autor do segundo gol, Espí, entre outros.

Clubes de olho em Endrick