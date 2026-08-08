Julián Álvarez é destaque do Atlético de MadridDivulgação / Atlético de Madrid
Simeone frustra Barcelona e diz que argentino fica no Atlético
Julián Álvarez, de 26 anos, é destaque do Atlético de Madrid; jogador disputou a última Copa do Mundo pela seleção argentina
Simeone frustra Barcelona e diz que argentino fica no Atlético
Julián Álvarez, de 26 anos, é destaque do Atlético de Madrid; jogador disputou a última Copa do Mundo pela seleção argentina
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