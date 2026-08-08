Julián Álvarez é destaque do Atlético de MadridDivulgação / Atlético de Madrid

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Pedro Logato
Rio - O atacante Julián Álvarez, de 26 anos, irá seguir no Atlético de Madrid por mais uma temporada. Em entrevista coletiva, o treinador Diego Simeone comunicou o desejo do clube espanhol frustrando deste modo o sonho do Barcelona de contar com o argentino.
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"A situação é muito clara, o clube tomou uma decisão que Miguel Ángel explicou muito bem. Estamos muito felizes com Julián e, do ponto de vista desportivo, vamos ajudá-lo a continuar a crescer, a continuar a melhorar e a retribuir tudo o que nos deu nestes dois anos, que foi muito", disse.
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O Barcelona tinha a contratação de Álvarez como prioridade para o clube ter o substituto de Robert Lewandowski, que se transferiu para o futebol dos Estados Unidos. Porém, o Atlético de Madrid, que rejeitou uma proposta do Real Madrid e também sondagens do Arsenal.
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Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na última temporada, Julián Álvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.