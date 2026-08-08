Bruno Guimarães com a camisa do ArsenalDivulgação / Arsenal
Arsenal anuncia a contratação de Bruno Guimarães
Jogador, de 28 anos, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, atuava pelo Newcastle desde 2022 e assinou com campeão inglês
Franclim critica falta de agressividade do time na volta do intervalo
Treinador do Botafogo explicou, em coletiva de imprensa, as substituições que fez no empate contra o Fluminense, no estádio Nilton Santos
Zubeldía detalha substituições em clássico contra Botafogo
Fluminense voltou do intervalo melhor, mas viu o desempenho da equipe cair após mudanças; partida terminou empatada
Vitinho cobra mudança de postura do Botafogo: 'Não pode acontecer'
Lateral-direito se referiu ao desempenho abaixo na volta do intervalo, quando o Fluminense empatou o jogo deste sábado (8)
Ignácio celebra gol marcado e analisa resto da temporada
Zagueiro empatou o clássico contra o Botafogo ao fazer de cabeça; é a segunda vez que defensor balança as redes desde a volta da Copa
Em jogo movimentado, Botafogo e Fluminense empatam pelo Brasileirão
Alex Telles abriu o placar de falta no primeiro tempo e Ignácio empatou de cabeça na segunda etapa, em duelo no estádio Nilton Santos
Fifa reage a pressão contra Infantino e defende mandato do presidente
Entidade que comanda o futebol mundial afirmou que 'não irá tolerar qualquer atividade eleitoral inconsistente com seus estatutos'
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