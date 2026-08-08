Bruno Guimarães com a camisa do ArsenalDivulgação / Arsenal

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Pedro Logato
Rio - O Arsenal anunciou a contratação do meia Bruno Guimarães, de 28 anos, neste sábado (8). As negociações para tirar o brasileiro do Newcastle demoraram semanas, mas acabaram tendo final feliz, assim como desejava o atleta. Ele assinou contrato até junho de 2030.
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Os atuais campeões ingleses vão desembolsar algo em torno de 80 milhões de libras (algo em torno de R$ 551 milhões). O Newcastle considerava Bruno Guimarães inegociável, mas acabou cedendo com o tempo.
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O brasileiro defendeu a Seleção nas duas últimas Copas do Mundo. Em 2026, ele foi titular e vinha sendo um dos destaques da campanha, com quatro assistências, mas perdeu um pênalti na eliminação nas oitavas de final para a Noruega.
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Nascido no Rio, Bruno Guimarães atuou pelo Audax e depois se transferiu para a franquia paulista do clube. Atuando entre 2017 a 2020 pelo Athletico-PR, sendo destaque no futebol brasileiro. Passou pelo Lyon, e desde 2022 atuou pelo Newcastle.