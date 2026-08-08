Bruno Guimarães com a camisa do Arsenal - Divulgação / Arsenal

Bruno Guimarães com a camisa do ArsenalDivulgação / Arsenal

Publicado 08/08/2026 08:20

Os atuais campeões ingleses vão desembolsar algo em torno de 80 milhões de libras (algo em torno de R$ 551 milhões). O Newcastle considerava Bruno Guimarães inegociável, mas acabou cedendo com o tempo.

O brasileiro defendeu a Seleção nas duas últimas Copas do Mundo. Em 2026, ele foi titular e vinha sendo um dos destaques da campanha, com quatro assistências, mas perdeu um pênalti na eliminação nas oitavas de final para a Noruega.

Nascido no Rio, Bruno Guimarães atuou pelo Audax e depois se transferiu para a franquia paulista do clube. Atuando entre 2017 a 2020 pelo Athletico-PR, sendo destaque no futebol brasileiro. Passou pelo Lyon, e desde 2022 atuou pelo Newcastle.