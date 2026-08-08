Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil de Boxe começa na próxima semana - (Foto: Divulgação/CBBoxe)

Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil de Boxe começa na próxima semana(Foto: Divulgação/CBBoxe)

Publicado 08/08/2026 08:00

A Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) realiza, entre os dias 16 e 22 de agosto, em Cuiabá (MT), o Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil, principal competição nacional das categorias de base da modalidade. O evento reunirá atletas de todo o país em busca dos títulos nacionais e da oportunidade de dar um passo importante rumo às seleções brasileiras de base e ao alto rendimento.

Tradicional porta de entrada para jovens talentos, o campeonato costuma marcar o início da trajetória de atletas que, nos anos seguintes, passam a integrar equipes nacionais e disputar competições internacionais. Em comum, os participantes carregam o mesmo objetivo: transformar o desempenho no ringue em uma oportunidade de representar o Brasil.

A programação prevê a chegada das delegações no dia 16 de agosto, seguida pelo congresso técnico e sorteio das chaves. Os combates serão disputados entre os dias 17 e 21, com quartas de final, semifinais e decisões no Palácio de Artes Marciais, em Cuiabá.

A edição de 2026 contempla quatro torneios nacionais: o 6º Campeonato Brasileiro Cadete Feminino, o 18º Cadete Masculino, o 10º Juvenil Feminino e o 17º Juvenil Masculino. Podem competir atletas nascidos entre 2010 e 2011, na categoria cadete, e entre 2008 e 2009, na juvenil, desde que atendam aos critérios técnicos e de elegibilidade estabelecidos pela CBBoxe.

A competição terá limite de 217 atletas distribuídos entre as categorias de peso, com até um representante por estado em cada divisão. As vagas foram distribuídas conforme critérios técnicos, levando em consideração o desempenho recente das federações estaduais em competições nacionais e internacionais.

Além da disputa por medalhas, o Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil desempenha papel crucial no desenvolvimento do boxe nacional. Para muitos competidores, trata-se da primeira experiência em um evento de alcance nacional, etapa que frequentemente antecede convocações para períodos de treinamento e competições internacionais organizadas pela Confederação Brasileira de Boxe.