Revanche pelo cinturão dos moscas vai marcar luta principal do UFC 331(Foto: Reprodução/UFC)
O reencontro entre Pantoja e Van acontece cerca de nove meses depois do primeiro duelo, disputado no UFC 323. Na ocasião, o brasileiro perdeu o cinturão de maneira inusitada após sofrer uma grave lesão no cotovelo logo nos primeiros segundos da luta. Ao tentar apoiar o braço durante uma queda, o então campeão deslocou a articulação, foi impedido de continuar e viu o atleta de Mianmar conquistar o título por interrupção médica.
Agora, recuperado, Alexandre Pantoja terá a chance de reescrever essa história. Além de buscar o cinturão novamente, o lutador de Arraial do Cabo (RJ) pretende confirmar que o resultado da primeira luta foi consequência de um acidente e retomar seu espaço como o grande campeão da categoria.
Maurício Ruffy mira disputa de cinturão
Na segunda luta mais importante da noite no UFC 331, Maurício Ruffy terá pela frente o maior desafio de sua trajetória na organização. Embalado pela vitória sobre Michael Chandler no UFC Casa Branca, o alagoano enfrentará Arman Tsarukyan, atual número dois do ranking dos leves.
O duelo pode colocar o vencedor na dianteira da corrida pelo próximo title shot da divisão até 70kg. Caso supere Tsarukyan, Ruffy dará um salto significativo na categoria e ficará muito próximo de disputar o cinturão do UFC pela primeira vez na carreira.
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