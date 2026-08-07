Revanche pelo cinturão dos moscas vai marcar luta principal do UFC 331(Foto: Reprodução/UFC)

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O Dia
O UFC definiu duas lutas de enorme importância para o Brasil no card do UFC 331, marcado para o dia 19 de setembro, em Los Angeles (EUA). Na atração principal da noite, Alexandre Pantoja terá a oportunidade de recuperar o cinturão dos pesos-moscas (até 57kg) ao enfrentar Joshua Van em uma aguardada revanche. Já no co-main event, Maurício Ruffy encara Arman Tsarukyan em um confronto que pode definir o próximo desafiante ao título dos pesos-leves (até 70kg).

O reencontro entre Pantoja e Van acontece cerca de nove meses depois do primeiro duelo, disputado no UFC 323. Na ocasião, o brasileiro perdeu o cinturão de maneira inusitada após sofrer uma grave lesão no cotovelo logo nos primeiros segundos da luta. Ao tentar apoiar o braço durante uma queda, o então campeão deslocou a articulação, foi impedido de continuar e viu o atleta de Mianmar conquistar o título por interrupção médica.

Agora, recuperado, Alexandre Pantoja terá a chance de reescrever essa história. Além de buscar o cinturão novamente, o lutador de Arraial do Cabo (RJ) pretende confirmar que o resultado da primeira luta foi consequência de um acidente e retomar seu espaço como o grande campeão da categoria.
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Maurício Ruffy mira disputa de cinturão

Na segunda luta mais importante da noite no UFC 331, Maurício Ruffy terá pela frente o maior desafio de sua trajetória na organização. Embalado pela vitória sobre Michael Chandler no UFC Casa Branca, o alagoano enfrentará Arman Tsarukyan, atual número dois do ranking dos leves.

O duelo pode colocar o vencedor na dianteira da corrida pelo próximo title shot da divisão até 70kg. Caso supere Tsarukyan, Ruffy dará um salto significativo na categoria e ficará muito próximo de disputar o cinturão do UFC pela primeira vez na carreira.