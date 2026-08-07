João Fonseca no Masters 1000 de MontrealMinas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via AFP
João Fonseca vence Casper Ruud e avança no Masters 1000 de Montreal
Brasileiro superou o norueguês por 2 sets a 0; na próxima fase, ele encara o norte-americano Ben Shelton, décimo do ranking
João Fonseca vence Casper Ruud e avança no Masters 1000 de Montreal
Brasileiro superou o norueguês por 2 sets a 0; na próxima fase, ele encara o norte-americano Ben Shelton, décimo do ranking
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