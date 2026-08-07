Luís Roberto é narrador da Globo - Divulgação/TV Globo

Luís Roberto é narrador da GloboDivulgação/TV Globo

Publicado 07/08/2026 20:20 | Atualizado 07/08/2026 20:51

Rio - Depois de um período afastado para tratamento de uma neoplasia na região cervical , Luis Roberto retornará às transmissões da Globo. Ele está escalado para narrar a partida entre Cruzeiro e Flamengo na próxima quarta-feira (12). As duas equipes vão medir forças no Mineirão, a partir das 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

"Momento de celebrar a vida, a chance de recomeçar! É uma imensa emoção estar de volta! Minha gratidão a tanta gente querida que esteve na torcida para que tudo desse certo, e a Globo pelo apoio incondicional", disse Luis Roberto, ao Grupo Globo.

"Depois de um período de luta e superação, voltar a fazer o que amo, reencontrar colegas queridos, entrar novamente em um estádio, ligar o microfone, viver aquela energia única, é sentir a vida pulsando com toda a intensidade que ela merece! Viva a Vida!", completou.

Período fora

No dia 7 de abril , a Globo anunciou que ele se afastaria das transmissões para o tratamento médico. Por isso, Luis Roberto fica fora da Copa do Mundo de 2026.

A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (câncer, agressivos e com potencial de metástase).

Já em 24 de julho , ele mesmo anunciou que havia concluído o tratamento contra um câncer na região cervical.

"Terminei há pouco um tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia", afirmou Luis Roberto, na ocasião.